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Азаренко снялась с турнира в Китае из-за травмы
Источник материала: Tut.by
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко снялась с турнира в китайском Ухане из-за травмы.
Как сообщает
В первом раунде Азаренко должна была играть с хорваткой Донной Векич.
Отметим, что в этом турнире стартовали еще две белоруски, причем уже в первом раунде они провели встречу друг против друга. Во второй этап прошла Арина Соболенко, которая одолела Александру Саснович со счетом 6:1, 6:2.
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко снялась с турнира в китайском Ухане из-за травмы.
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