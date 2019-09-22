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Азаренко снялась с турнира в Китае из-за травмы

23.09.2019 09:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко снялась с турнира в китайском Ухане из-за травмы.


Фото: Reuters

Как сообщает официальный твиттер турнира, Викторию беспокоит плечо.

В первом раунде Азаренко должна была играть с хорваткой Донной Векич.

Отметим, что в этом турнире стартовали еще две белоруски, причем уже в первом раунде они провели встречу друг против друга. Во второй этап прошла Арина Соболенко, которая одолела Александру Саснович со счетом 6:1, 6:2.

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко снялась с турнира в китайском Ухане из-за травмы.
 
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