Азаренко снялась с турнира в Китае из-за травмы

Источник материала: Tut.by

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко снялась с турнира в китайском Ухане из-за травмы.



Фото: Reuters

Как сообщает официальный твиттер турнира, Викторию беспокоит плечо.

В первом раунде Азаренко должна была играть с хорваткой Донной Векич.

Отметим, что в этом турнире стартовали еще две белоруски, причем уже в первом раунде они провели встречу друг против друга. Во второй этап прошла Арина Соболенко, которая одолела Александру Саснович со счетом 6:1, 6:2.