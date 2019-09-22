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«Когда мне пересаживали сердце, я не боялся». Кардиохирурги собрали пациентов на спортивной арене
Источник материала: Tut.by
«Вера», «Надежда», «Счастье», «Жизнь», «Здоровье». Это названия команд, которые вышли на спортивные игры среди пациентов с сердечной недостаточностью и после трансплантации сердца. В Минске такие соревнования прошли впервые. GO.TUT.BY расспросил о ЗОЖе людей, которые точно знают — сидеть на месте нельзя.
Инициаторы встречи на спортивной арене — кардиохирурги и Белорусская ассоциация сердечной недостаточности. Примеры состязаний вне операционных они наблюдают в Европе. В Беларуси свои наработки тоже есть: в разные годы доктора вместе с пациентами занимались скандинавской ходьбой, йогой,
Бывших пациентов не бывает
Через заместителя директора РНПЦ «Кардиология», кандидата медицинских наук Елену Курлянскую проходит не один десяток пациентов. Визуально она помнит всех, лишь по имени-отчеству не всегда. Доктор подчеркивает: бывших пациентов с сердечной недостаточностью не бывает, чаще всего люди долго наблюдаются и проходят медикаментозную терапию. Некоторых врачи «ведут» по 10−15 лет. За такое время сложно не стать друзьями.
— Важно знать, как жить с проблемой сердечной недостаточности, — рассказывает Елена. — Все считают: заболело сердце — надо лечь и лежать. Но нет. Человек должен заниматься физической активностью.
Своих пациентов на первые спортивные игры врачи приглашали сами, поэтому на арене не только разговоры о спорте, но и нынешнем положении дел. Вот Елена с Юрием Кухаренко обсуждают снижение веса. Юрий бывший военный, ему 57 лет. Работал в силовых структурах России, а на пенсию вернулся на родину, в Минск. Мужчина любит пляжный волейбол, мини-футбол, велосипед, пешие прогулки в горах и по лесу. Но сейчас нагрузки пришлось ограничить: врачи обнаружили в сердце тромб. Проблемы по сердечной части у Юрия начались пять лет назад. Он успел полечиться в кардиоцентрах Москвы, Санкт-Петербурга, съездить в Австрию и Венгрию.
— И посчитал: зачем деньги вывозить из страны? Больше месяца наблюдаюсь у нас. Здесь в меня вдохнули новую жизнь, определили режим. Идет плановая работа, чтобы снизить лишний вес: сердечная недостаточность с ним несовместима, — объясняет Юрий.
«Я сегодня за всех»
Участники команд встречаются впервые. Каждый проходил путь в РНПЦ «Кардиология» в разное время. Такая неформальная встреча — хороший шанс завести новые знакомства. Сразу видны лидеры, которые не боятся стать капитанами команд. Один из них — Сергей Лапа. Ему — 35 лет, и он многодетный отец. Сегодня мужчину поддерживает жена Елена, сыновья Максим, Стас, Артем. Два года назад Сергей пережил инфаркт. Совсем недавно — в апреле — его прооперировали.
— Случился инфаркт, положили в больницу, два года готовили к операции, разрабатывали, как она будет проходить. По-простому, надо было вырезать больную часть и скрепить сердце. Провели ее американцы, наши врачи пока учатся этой технологии.
Сергей быстро восстанавливается и уже играет с сыновьями футбол. Старший сын сегодня тоже участник эстафеты, правда, попал в другую команду. Жена Елена активно поддерживает своих мальчиков и откровенничает:
— Конечно, нелегко все это переживать. Говорят, у меня теперь не трое детей, а четверо. Но стараемся быть на позитиве.
— За кого болеете?
— Даже не знаю, я сегодня за всех.
Второй день рождения
Врачи на играх тоже одеты по-спортивному. Символично, что команду «Здоровье» возглавляет академик, кардиохирург Юрий Островский (герой года
«Доктор от Бога», как его называют пациенты, а сегодня и партнеры по команде, всегда поддерживает спортивные мероприятия.
Вячеслав Дерюга доктора Островского прекрасно знает. Как и помнит все подробности своей операции — пересадки сердца. Признается: в далеком 2009-м все звезды сошлись в его пользу и операция прошла очень быстро.
— Я был восьмым, кому сделали такую операцию у нас в стране. Не боялся, но было, конечно, нелегко в первый год. Соблюдал все, что прописывали: личную и общественную гигиену, питание, нагрузки. И до сих пор продолжаю вести здоровый образ жизни, прихожу и на такие мероприятия.
Юрию Моисееву пересадили сердце в 2010 году. День операции — 1 ноября — он считает своим вторым днем рождения. Сердце мужчину сейчас не тревожит. Но есть обязательные правила игры: раз в три месяца он проходит осмотр и раз в 2−3 года ложится на профилактику.
— После операции я не поменялся. Но образ жизни слегка изменился. Раньше играл в футбол, сейчас чаще выбираю покер.
У 65-летней Натальи Шиманец, как она говорит, «неритмичное сердце»: «С возрастом оно стало работать неправильно». Теперь она стоит на учете, всегда под наблюдением врачей.
Думаете, из-за этого Наталья боится физнагрузок? Как бы не так! Образ жизни у нее очень активный. Она хореограф, занимается с детьми по 7 уроков в день.
— С малышами движения в основном на координацию, а с детьми постарше и польку танцую. Прыгаю, все сама показываю. Мой рецепт хорошего самочувствия — 30-минутная зарядка по утрам. Практически круглый год выполняю ее на улице, даже если мелкий дождь или небольшой мороз. А как же иначе?..
Хотите узнать, какая команда выиграла? Но смысл спортивных игр среди пациентов совсем не в этом.
— Нам, врачам, важно, чтобы пациенты чувствовали себя полноценными людьми, — признался со сцены Юрий Островский. — Все, через что они прошли, было сложно. Но это надо оставить в прошлом. И каждый день наслаждаться жизнью.
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В Минске вышли на спортивную арену кардиохирурги и их пациенты с сердечной недостаточностью и после трансплантации сердца.
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