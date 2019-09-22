«Когда мне пересаживали сердце, я не боялся». Кардиохирурги собрали пациентов на спортивной арене

Источник материала: Tut.by

«Вера», «Надежда», «Счастье», «Жизнь», «Здоровье». Это названия команд, которые вышли на спортивные игры среди пациентов с сердечной недостаточностью и после трансплантации сердца. В Минске такие соревнования прошли впервые. GO.TUT.BY расспросил о ЗОЖе людей, которые точно знают — сидеть на месте нельзя.





Хроническая сердечная недостаточность — патологическое состояние, при котором нарушение функций сердца не позволяет ему поддерживать уровень кровообращения, необходимый для обеспечения нормального обмена веществ в тканях. Среди рекомендаций для пациентов с ХСН — придерживаться здоровой диеты, избавиться от лишнего веса и соблюдать адекватную состоянию физическую активность (контролируя степень нагрузки по пульсу).

Инициаторы встречи на спортивной арене — кардиохирурги и Белорусская ассоциация сердечной недостаточности. Примеры состязаний вне операционных они наблюдают в Европе. В Беларуси свои наработки тоже есть: в разные годы доктора вместе с пациентами занимались скандинавской ходьбой, йогой, плаванием . Но пришло время более масштабных игр с большим количеством участников. На соревнованиях пять команд. Они показывают себя в индивидуальной и командной эстафетах: велосипеды, дартс, броски мяча, ходьба и медицинская викторина.





Бывших пациентов не бывает

Через заместителя директора РНПЦ «Кардиология», кандидата медицинских наук Елену Курлянскую проходит не один десяток пациентов. Визуально она помнит всех, лишь по имени-отчеству не всегда. Доктор подчеркивает: бывших пациентов с сердечной недостаточностью не бывает, чаще всего люди долго наблюдаются и проходят медикаментозную терапию. Некоторых врачи «ведут» по 10−15 лет. За такое время сложно не стать друзьями.





— Важно знать, как жить с проблемой сердечной недостаточности, — рассказывает Елена. — Все считают: заболело сердце — надо лечь и лежать. Но нет. Человек должен заниматься физической активностью.

Своих пациентов на первые спортивные игры врачи приглашали сами, поэтому на арене не только разговоры о спорте, но и нынешнем положении дел. Вот Елена с Юрием Кухаренко обсуждают снижение веса. Юрий бывший военный, ему 57 лет. Работал в силовых структурах России, а на пенсию вернулся на родину, в Минск. Мужчина любит пляжный волейбол, мини-футбол, велосипед, пешие прогулки в горах и по лесу. Но сейчас нагрузки пришлось ограничить: врачи обнаружили в сердце тромб. Проблемы по сердечной части у Юрия начались пять лет назад. Он успел полечиться в кардиоцентрах Москвы, Санкт-Петербурга, съездить в Австрию и Венгрию.





— И посчитал: зачем деньги вывозить из страны? Больше месяца наблюдаюсь у нас. Здесь в меня вдохнули новую жизнь, определили режим. Идет плановая работа, чтобы снизить лишний вес: сердечная недостаточность с ним несовместима, — объясняет Юрий.

«Я сегодня за всех»

Участники команд встречаются впервые. Каждый проходил путь в РНПЦ «Кардиология» в разное время. Такая неформальная встреча — хороший шанс завести новые знакомства. Сразу видны лидеры, которые не боятся стать капитанами команд. Один из них — Сергей Лапа. Ему — 35 лет, и он многодетный отец. Сегодня мужчину поддерживает жена Елена, сыновья Максим, Стас, Артем. Два года назад Сергей пережил инфаркт. Совсем недавно — в апреле — его прооперировали.





— Случился инфаркт, положили в больницу, два года готовили к операции, разрабатывали, как она будет проходить. По-простому, надо было вырезать больную часть и скрепить сердце. Провели ее американцы, наши врачи пока учатся этой технологии.

Сергей быстро восстанавливается и уже играет с сыновьями футбол. Старший сын сегодня тоже участник эстафеты, правда, попал в другую команду. Жена Елена активно поддерживает своих мальчиков и откровенничает:

— Конечно, нелегко все это переживать. Говорят, у меня теперь не трое детей, а четверо. Но стараемся быть на позитиве.





— За кого болеете?

— Даже не знаю, я сегодня за всех.

Второй день рождения

Врачи на играх тоже одеты по-спортивному. Символично, что команду «Здоровье» возглавляет академик, кардиохирург Юрий Островский (герой года по версии читателей TUT.BY ).





«Доктор от Бога», как его называют пациенты, а сегодня и партнеры по команде, всегда поддерживает спортивные мероприятия.

Вячеслав Дерюга доктора Островского прекрасно знает. Как и помнит все подробности своей операции — пересадки сердца. Признается: в далеком 2009-м все звезды сошлись в его пользу и операция прошла очень быстро.





— Я был восьмым, кому сделали такую операцию у нас в стране. Не боялся, но было, конечно, нелегко в первый год. Соблюдал все, что прописывали: личную и общественную гигиену, питание, нагрузки. И до сих пор продолжаю вести здоровый образ жизни, прихожу и на такие мероприятия.

Юрию Моисееву пересадили сердце в 2010 году. День операции — 1 ноября — он считает своим вторым днем рождения. Сердце мужчину сейчас не тревожит. Но есть обязательные правила игры: раз в три месяца он проходит осмотр и раз в 2−3 года ложится на профилактику.





— После операции я не поменялся. Но образ жизни слегка изменился. Раньше играл в футбол, сейчас чаще выбираю покер.

У 65-летней Натальи Шиманец, как она говорит, «неритмичное сердце»: «С возрастом оно стало работать неправильно». Теперь она стоит на учете, всегда под наблюдением врачей.

Думаете, из-за этого Наталья боится физнагрузок? Как бы не так! Образ жизни у нее очень активный. Она хореограф, занимается с детьми по 7 уроков в день.





— С малышами движения в основном на координацию, а с детьми постарше и польку танцую. Прыгаю, все сама показываю. Мой рецепт хорошего самочувствия — 30-минутная зарядка по утрам. Практически круглый год выполняю ее на улице, даже если мелкий дождь или небольшой мороз. А как же иначе?..

Хотите узнать, какая команда выиграла? Но смысл спортивных игр среди пациентов совсем не в этом.

— Нам, врачам, важно, чтобы пациенты чувствовали себя полноценными людьми, — признался со сцены Юрий Островский. — Все, через что они прошли, было сложно. Но это надо оставить в прошлом. И каждый день наслаждаться жизнью.