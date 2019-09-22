Агент Барсик. Как животные и птицы служат в разведке

Источник материала: Аргументы и факты

Кошки

В теории кошки могли бы стать идеальными шпионами. Ловкие, милые, не вызывающие подозрений.

В одном из докладов ЦРУ упоминалось, что в 1960-е годы разрабатывался проект «Акустическая Кошка» (Acoustic Kitty). Идея была проста: кошке под кожу имплантировали микрофон с передатчиком, она доставлялась в место проведения деловых встреч и, не привлекая к себе внимания, передавала информацию кому следует.

«В рамках эксперимента мы использовали котов. Им нужно было перейти дорогу и приблизиться к объекту. Но все испытания провалились. На эти цели потратили 25 миллионов долларов. Тогда это были гигантские деньги!» — вспоминает специальный помощник заместителя директора ЦРУ Виктор Маркетти.

Под «объектом» господин Маркетти подразумевает здание посольства СССР в США, но существует версия, что американцы пытались использовать кошек для шпионажа за главой одного азиатского государства. Хвостатые агенты должны были ошиваться поблизости от объекта слежки, который имел обыкновение прогуливаться со своими советниками. Если верить источникам, эксперимент провалился: первый и единственный кот-шпион был сбит машиной такси.

В ЦРУ уверяют, что коты в разведке профнепригодны: «слишком своенравны и совсем не интересуются задачами национальной безопасности».

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Дельфины, морские котики и тюлени

Программе ВМС США по использованию морских млекопитающих (U. S. Navy’s Marine Mammal Program) уже более 40 лет. Дельфинов и морских котиков обучают находить подозрительных пловцов, обнаруживать и помечать подводные мины, а также доставлять грузы. В России же такие эксперименты проводились еще до революции. Знаменитый дрессировщик Владимир Дуров в 1915 году сумел обучить 20 тюленей искать подводные мины. Ластоногие научились обнаруживать муляжи взрывных устройств, но в боевых условиях опробовать их не удалось.

Упорно ходят слухи про американских дельфинов-убийц, на носу которых крепится игла с сильным ядом. Дельфин подплывает к человеку (боевому пловцу противника), тычется в него носом, приглашая поиграть, и делает при этом смертельный укол.

Еще одна страшилка — дельфины-минёры, толкающие морские мины к кораблям. Однако в ВМС США заявляют, что никогда не обучали морских млекопитающих причинять вред людям или доставлять снаряды для уничтожения вражеских судов.

В СССР научные исследования поведения дельфинов с целью их использования в военных целях велись с 1965 года. Советские дельфины также учились находить мины, распознавать пловцов предполагаемого противника, буксировать грузы. Вскоре после распада СССР работа в этом направлении была прекращена.

Но 9 марта 2016 года на сайте государственных закупок появился заказ на покупку пяти дельфинов для Министерства обороны РФ. Согласно заказу, дельфины должны быть не младше трёх лет, не старше пяти и должны быть доставлены в Севастополь не позже 1 августа 2016 года...

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Голуби-«связные»

«Шпионская классика». Голубей для тайной доставки депеш использовали древние греки, египтяне, персы и римляне. В совсем недавнем прошлом способность голубей возвращаться в родную голубятню находила применение на фронтах. В Первую мировую почтовая голубка Шер Ами спасла почти двести американских солдат, попавших в окружение. Птица была ранена картечью, лишилась глаза и лапки, но все же доставила послание с координатами этого отряда, и помощь подоспела вовремя.

В годы Великой Отечественной войны голуби также работали «связными». «Кадры» ковались под присмотром НКВД. За каждые два месяца войны от снарядов и осколков погибало до 30% голубей. Крылатые герои в большинстве своём остались неизвестными, но были эпизоды, когда отличившуюся птицу удавалось идентифицировать по родовому номеру. Был случай, когда во время доставки боевого донесения голубь №48 несколько раз был атакован и ранен ястребом, но смог от него уйти и доставить донесение от разведчиков. После выполнения задания птица была прооперирована и спасена.

Акулы-диверсанты

В 2010 году огромное количество нападений акул было зарегистрировано у побережья Египта. Объективных причин для их массовой миграции не было, и СМИ обвинили правительство Израиля в использовании GPS-устройств на животных для контроля их передвижения, чтобы подорвать туристическую отрасль, являющуюся важной составляющей египетской экономики.

Голословные обвинения? Возможно. Но учёные недавно разработали способ контроля движения при помощи запахов, выделяющихся из приёмников, установленных на акульих головах. Снабженных такими устройствами морских хищников теоретически можно использовать для слежения за водами и даже для фотосъемки. Было бы желание и финансирование.

Израильские СМИ, в свою очередь, растиражировали новость о том, что представители палестинского движения ХАМАС поймали дельфина, оснащенного оборудованием для шпионажа. Об этом сообщал и российский телеканал Мир.24. Дельфина выловили на одном из пляжей в Секторе Газа. У него якобы обнаружили шпионскую камеру и другое оборудование для скрытого наблюдения и передачи данных. Источник сообщил, что, по всей видимости, животное вело наблюдение за тренировочным лагерем бойцов ХАМАС. Дальнейшая судьба дельфина неизвестна. Официальные ресурсы ХАМАС информацию израильских СМИ не подтвердили.

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Жучки с «жучками»

В СМИ циркулируют слухи, что учёные из Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (U. S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)) экспериментируют с прикреплением микро-устройств к насекомым в целях наблюдения. Исследователи работают над имплантированием датчиков головного мозга в жуков и мотыльков на стадии куколки, чтобы существо интегрировало в себя данные приспособления по мере роста.

При помощи подходящих киберприспособлений насекомых можно отслеживать, контролировать и использовать для ряда разведывательных целей. Они маленькие, на них не обращают внимания, к тому же вживленную шпионскую технику нельзя заметить невооружённым глазом.

Здрасьте, я белочка!

В 2013 году Иранские оперативники спецслужб отловили 14 белок. Сообщения о белках-шпионах поступили от представителей Информационного агентства Исламской Республики Иран. Грызунов обвинили в транспортировке шпионского оборудования, используемого для прослушки. Подозрение вызвало то обстоятельство, что стая обитала в непосредственной близости от ядерного объекта. Судьба зверушек после задержания неизвестна.

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Кит при исполнении

В настоящее время использование братьев наших меньших в разведывательных целях нерентабельно, — утверждают технические специалисты. И неэтично — настаивают зоозащитники. Но вопросы этики и морали в военной сфере обычно отходят на второй план, а на первый выдвигаются финансовые соображения: зачем тратить немалые средства на дрессировку и изобретать причудливые способы крепления для разведоборудования, когда уже есть прекрасно зарекомендовавшие себя дроны и другие технические средства?

Однако в апреле 2019 года в водах Норвегии, неподалеку от острова Ингойя, местные рыбаки заметили рядом со своей лодкой кита-белуху, к которому ремнями была прикреплена видеокамера. По сообщению ВВС, «на пряжке ремня было написано латиницей Equipment St. Petersburg (англ. "Снаряжение Санкт-Петербург")». Профессор Норвежского арктического университета в Тромсё Аудун Рикардсен рассказал, что кит вел себя как ручной, просил угощение и приплыл к людям, потому что ему была нужна помощь.

«Он приближался к лодкам в течение двух-трех дней с раскрытым ртом: искал еду. Неясно, удастся ли ему приспособиться к поиску пищи в естественных условиях», — поделился своим мнением профессор.

Местные СМИ тут же громко окрестили кита разведчиком. Российские военные и ученые этот инцидент не комментировали.