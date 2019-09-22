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Изверг, убивец, маньяк... Деда Мороза Виктору Вержбицкому уже не сыграть

23.09.2019 09:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Изверг, убивец, маньяк... Деда Мороза Виктору Вержбицкому уже не сыграть
Спектакль «Князь» в постановке Константина Богомолова. © / www.globallookpress.com

Зритель порой ошибается, думая, что если артист играет в основном отрицательных персонажей, значит, и человек он так себе — вон, мол, даже взгляд у него недобрый... Но если женщины сегодня активно покупают себе новое лицо, то мужчины часто остаются с тем, что подарила природа и родители.

Крестный отец Бекмамбетов

Виктору Вержбицкому досталась неголливудская внешность: рост мужской средний, ранняя лысоватость, обычные — не сказать, чтобы очень выразительные — глаза. И опущенные уголки губ. Будто вечно недоволен, печален, угрюм... Словом, увидишь такого на улице — не сразу и узнаешь. Подумаешь: похож на соседа по лестничной клетке.

Однако за «никакой» внешностью — большой талант. И именно невзрачное на первый взгляд лицо позволяет актеру примерять на себя всевозможные образы: от киллера до олигарха, от чиновника до императора. Парики, усы, бороды, костюмы прошлых веков — все это сидит на Вержбицком как влитое.

Изверг, убивец, маньяк... Деда Мороза Виктору Вержбицкому уже не сыграть
В роли Николая I в сериале «Бедная Настя», 2003 год. Фото: www.globallookpress.com

Тимур Бекмамбетов понял это еще в Ташкенте — с Вержбицким они оказались однокурсниками в театрально-художественном институте. Тимур учился на сценографическом отделении, Виктор — на актерском. Там и зародилась настоящая мужская дружба, продолжающаяся уже несколько десятилетий.

Именно Бекмамбетов стал крестным отцом Вержбицкого в кино, путеводной звездой. Это он, первым променявший Ташкент на Москву, уговорил друга последовать его примеру и в 37 лет начать все с нуля: приютил Виктора у себя, потом помог найти жилье... Про совместную работу и говорить не приходится — Вержбицкому откровенно повезло, что друг вырос в крупного режиссера. Но и для Тимура участие Виктора в его, Бекмамбетова, проектах стало добрым знаком. Даром что не всегда это ведущие роли — в фильме «Ирония судьбы. Продолжение», например, Вержбицкий стал всего лишь «человеком на остановке».

Изверг, убивец, маньяк... Деда Мороза Виктору Вержбицкому уже не сыграть
В роли мужика на остановке. «Ирония судьбы. Продолжение», 2007 г. Фото: Кадр из фильма

От Людовика XIV до Николая I

Профессиональный творческий союз Бекмамбетова и Вержбицкого начался одновременно с фильма «Пешаварский вальс», собравшего несколько призов, и... рекламы. Но не той, что раздражает и заставляет переключать кнопки. Нет, это было совсем другое качество — практически кино. Только мини.

Руководство банка поставило перед режиссером задачу: никаких спецэффектов, анимации — только чистая игра актеров. Оператором работал классик Георгий Рерберг. Одним из сценаристов — Михаил Лесин. Закадровый текст для некоторых роликов прочитали Иннокентий Смоктуновский и Владимир Машков.

Тимуру в ту пору было едва за 30, он не был известен, и похвалиться еще было нечем. Но, видимо, сумел оказаться в нужное время в нужном месте. После серии роликов «Всемирная история. Банк Империал» его стали называть классиком российской рекламы. А режиссеры обратили внимание на исполнителя ролей Николая I, Александра Македонского и Людовика XIV — Виктора Вержбицкого.

Сказать, что актера тут же завалили главными ролями, было бы откровенной ложью. Это в Узбекистане его знали как ведущего и заслуженного актера. Там он купался в классическом театральном репертуаре, был избалован главными ролями. В Москве его никто не ждал. Никто ничего не обещал. А в 37, имея за плечами приличный опыт, ходить на просмотры-поклоны все-таки нелегко...

Верь, надейся, жди

Только раз уж решился поменять жизнь — будь добр, играй по новым правилам. Сиди год, не выходя на сцену. Носи свои фотокарточки на киностудии. Думай, как и на что жить, снимать квартиру. И жди. Надейся... Может, Его Величество Случай и соблаговолит снизойти до тебя.

Случай снизошел до Вержбицкого спустя несколько лет, в 1998-м. Тогда у Виктора наконец появилась работа... Нет, не так... Появилась работа, ставшая, по словам актера, отправной точкой в кинокарьере (на минуточку, восьмая картина в фильмографии!). Это был «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Проект, в котором слова «кино» и «режиссер» — с прописной.

Фамилия Вержбицкого попала во вторую половину списка исполнителей. Сам он признавался, что, узнав о масштабном международном проекте, набрался смелости, поступился принципами и предложил... себя. Игра стоила свеч. В тот период такое кино, кроме Михалкова, у нас никто не снимал. Да и работа с таким режиссером — подарок судьбы для любого актера.

Изверг, убивец, маньяк... Деда Мороза Виктору Вержбицкому уже не сыграть
«Сибирский цирюльник», 1998 год. Фото: Кадр из фильма

В 45 жизнь только начинается

Роль адъютанта великого князя в «Цирюльнике», сыгранную Вержбицким, вряд ли кто вспомнит — слишком ярким был в фильме свет звезд российского и мирового уровня. А большой роли у мэтра Виктор ждал почти 10 лет, каждой работой доказывая, что он способен не только на эпизоды.

В тот период опять выручил верный друг Бекмамбетов, затеявший снимать «Ночной дозор». Успех был неожиданным и оглушительно громким — тут же последовало продолжение. Высший Темный Иной, маг Завулон в исполнении Вержбицкого оказался убедительным. Даже автор книг Сергей Лукьяненко признал мастерство актера, хотя киношный образ и не совпал с придуманным им.

К Вержбицкому пришла настоящая слава. Это была победа над самим собой и жизненными обстоятельствами. В год премьеры «Ночного дозора» актеру исполнилось уже 45. Но для него все только начиналось. Шутка сказать — от «Ночного» до «Дневного дозора» прошел год. А Виктор успел за это время сняться в 7 работах.

Дальше все пошло как по маслу. «Турецкий гамбит» Джаника Файзиева, «12» Никиты Михалкова... В 2008-2010 гг. у Вержбицкого ежегодно по 8 фильмов. Да, не все «выстрелили», не каждым можно гордиться. О иных, откровенничал в интервью актер, не стоит и вспоминать. Но так бывает. Кино — командная «игра», и один игрок, даже самый талантливый, не в силах создать шедевр.

Сейчас в копилке Виктора Вержбицкого более сотни работ в кино, не только премия MTV 2006 г. в номинации «Лучший кинозлодей года», но и звание народного артиста России.

Он играет в Театре Наций. Снимается в нескольких проектах. Иногда работает только голосом, озвучивая Райфа Файнса или Колина Фёрта. И, кажется, совсем не переживает о том, что Деда Мороза ему уже не сыграть. «Кто ж поверит?..»

 
 
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