Источник материала: Новости Дзержинска

19 сентября 2019 года в Минском областном институте развития образования состоялся семинар «Организация работы учреждения образования по защите прав и законных интересов несовершеннолетних».

Целью семинара, в котором приняли участие заместители директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, стало рассмотрение вопросов организации работы учреждений образования по своевременному выявлению семейного неблагополучия, осуществлению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

В мероприятии приняли участие: старший помощник прокурора Минской области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Ольга Владимировна Клещенко, начальник отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Анатольевна Цвирко, начальник Республиканского Центра психологической помощи Ольга Викторовна Матюхова, проректор Минского областного института развития образования Оксана Владимировна Савицкая, начальник учебно-методического отдела поддержки социально-педагогической работы кадров образования ИРО Татьяна Николаевна Бубневич.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы нарушения требований законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявленных в учреждениях образования, а также организация работы учреждений по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

По окончанию семинара был проведен опрос знаний требований законодательства по проблеме семинара.