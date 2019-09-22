Недолгая любовь Товстоногова. Почему Инна Кондратьева не стала звездой

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Актерская судьба — вещь непредсказуемая. Кого-то может прославить всего одна роль, причем та, что на стадии сценария выглядела чем-то проходным и не слишком увлекательным. Другим приходится много и планомерно трудиться, чтобы пробиться к известности. Третьим... а вот третьим, можно сказать, не везет. Они, конечно, на слуху — работа в театре и в кино делают своё дело, актера запоминают хотя бы в лицо, если не по фамилии, узнают, но подлинного обожания не случается — химия между артистом и зрителем не выстраивается. Или ей просто не дают вызреть.

Не самое лучшее распределение

Инна Кондратьева относится скорее к третьему типу. Она родилась в Грозном в 1924 году, потом семья перебралась в Хабаровск; школу будущая актриса закончила уже во время войны и поступила в Ленинградский театральный институт, который в то время был в эвакуации в Новосибирске; сейчас это институт сценических искусств, но долгое время он был известен как институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), а его выпускниками были многие знаменитые актеры. После института Кондратьеву приняли в труппу Ленинградского Нового театра (позже переименован в театр имени Ленсовета), и это было, пожалуй, не самое лучшее распределение. Театр, в котором оказалась молодая актриса, лихорадило — после смерти Бориса Сушкевича, ученика Станиславского, много лет возглавлявшего Новый театр, не нашлось режиссера, который смог бы поддержать высокий уровень.

Через несколько лет, казалось, всё наладилось. Делегированный из Театра Комедии Николай Акимов сумел привести театр в порядок, поставил несколько спектаклей, да и у самой Кондратьева карьера вроде бы начала налаживаться; в «Двух капитанах» Владимира Венгерова она сыграла небольшую, но заметную роль. Но Акимов ушел, в театре Ленсовета снова началась чехарда режиссеров, и в 1958-м Кондратьева переходит в Большой драматический театр им. Горького. К Георгию Товстоногову.

Товстоногов

Период работы в БДТ актриса всегда вспоминала с теплотой. Причин было, пожалуй, сразу несколько. Престижный театр, хорошие спектакли, много зрителей. Ну и худрук, скоро ставший мужем; впрочем, про личную жизнь Кондратьева особо не распространялась, и, например, то обстоятельство, что этот брак для неё второй (первый вроде бы был с Венгеровым), почти нигде не упоминается. Для Товстоногова, кстати, тоже — первой его женой была актриса Саломе Канчели, но вместе с ней они прожили лишь три года.



Инна Кондратьева, кадр из фильма «Город зажигает огни» (1958).

Многие посчитали бы, что выйдя замуж за Товстоногова, Кондратьева ухватила удачу за хвост, и теперь на неё должен был пролиться дождь из главных ролей. Но это был не тот случай. Вернее, роли ей давали, но далеко не главные. Она играла Аглаю в «Идиоте» и служанку Мели в «Эзопе» (два лучших спектакля БДТ того времени); среди её других работы были «Варвары» Горького, «Гибель эскадры» А. Корнейчука, «Четвёртый» по пьесе Константина Симонова. Объяснялось это просто — в театре была большая конкуренция между актрисами, там в то время блистали Нина Ольхина, Зинаида Шарко, Людмила Макарова, и пробиться наверх было очень непросто. Даже жене художественного руководителя.

В тени Дорониной

А потом пробиться стало и невозможно. Товстоногов привел в БДТ Татьяну Доронину, которая моментально стала примой — у неё были лучшие роли, весь репертуар был заточен именно под Доронину (говорили, что для её замены пришлось бы искать пять актрис). Фактически Кондратьева осталась не у дел. Судя по всему, она остро переживала эту неудачу, что вылилось в семейный конфликт. Брак с Товстоноговым распался в 1962-м, и Кондратьева ушла из театра и уехала в Москву. Любопытно, что через несколько лет Доронина тоже покинула БДТ — она вышла замуж за драматурга Эдварда Радзинского и вслед за ним перебралась в столицу. Товстоногов пробовал уговорить свою ведущую актрису вернуться, но она не согласилась.

Для Кондратьевой период «после Товстоногова» был, пожалуй, спокойным. Она работала в театре имени Ермоловой; ролей, правда, было немного, но зато было множество поездок по стране и творческих вечеров или встреч со зрителями. Кондратьева снова вышла замуж — за работника Росконцерта Георгия Бодровского, родила сына Максима. Её приглашали в кино — не слишком часто, но регулярно, а среди её работ были роли в фильмах «Балтийское небо», «Дикая собака Динго» и «Ижорский батальон». Но в начале 80-х она тяжело заболела, перестала сниматься и выходить на сцену. Умерла Инна Кондратьева в 1985-м, когда ей было всего шестьдесят лет.