День открытых дверей для молодежи в рамках Дня европейского сотрудничества -2019 в г.Брест

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы приглашаем молодежь трансграничного региона (в возрасте 15-23 лет) принять участие в Дне открытых дверей для молодежи в рамках Дня европейского сотрудничества-2019, организованного Программой трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020.

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Мероприятие состоится 28 сентября в г.Брест, Беларусь. В ходе ECDay-2019 представители проектов поделятся опытом реализации проектов для молодежи. Эксперты Представительства Программы представят общую информацию о Программе «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020, о ее возможностях для молодого поколения. Кроме того, будет представлена информация о мероприятиях и инициативах Программы, в которых может принять участие молодежь.

Экскурсия:

После презентаций участники будут приглашены посетить Интерактивный музей истории развития пожарной службы Брестской области (создан в рамках одного из проектов по Программе «Польша-Беларусь-Украина» 2007-2013).

Рисование:

Участники, вдохновлённые историями реализованных проектов, будут приглашены принять участие в создании рисунка на тему «Европа это ты». Необходимые материалы для рисования предоставляются организаторами.

Время для создания рисунка – 2 часа.

Коммуникация:

Альтернативным вариантом (для тех, кто не будет принимать участие в рисовании) станет общение в неформальной обстановке на тему «Европа это ты». Молодые люди примут участие в диалоге на тему роли Европы, возможностях принимать участие в Программах и инициативах ЕС. Ведущий проведет развлекательные игры для молодёжи для их знакомства, а также викторину на знание фактов об Европейском Союзе.

Наиболее активные участники и авторы лучших рисунков будут награждены специальными призами и промо-продукцией. Лучшие рисунки будут выставлены в Международном волонтёрском центре Брестского областного управления МЧС РБ (в течение 1 месяца).

Мы приглашаем молодых людей трансграничного региона присоединиться к празднованию Дня европейского смотрудничества-2019 в г.Брест, Беларусь!

Спешите заполнить регистрационную форму для участия в мероприятии до 24 сентября 2019 (количество мест ограничено) ( по ссылке )