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«МП» провел акцию «День подписчика»

23.09.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

День подписчика состоялся. Проанонсированная заранее акция у магазина «Соседи» получилась яркой, громкой и интересной. Итог – «Маяк Прыдняпроўя» «прирос» новыми подписчиками.

«МП» провел акцию «День подписчика»

«МП» провел акцию «День подписчика»

«МП» провел акцию «День подписчика»

«МП» провел акцию «День подписчика»

«МП» провел акцию «День подписчика»

«МП» провел акцию «День подписчика»

«МП» провел акцию «День подписчика»

«МП» провел акцию «День подписчика»

«Подходите, оформите подписку на «МП» и получите подарки», — звучал зычный призыв из динамиков. И желающие еженедельно забирать районную газету из почтового ящика не заставили себя ждать.

Не успели мы растянуть баннер, разложить свежие номера периодического издания, приготовить подарки, как читатели уже выстроились в очередь. Нашу акцию действительно ждали! А потому у журналистов работы в этот день было много.

Редактор агропромышленного отдела Наталья Левачкова буквально не поднимала головы. С ролью почтальона она справилась на «отлично» — скоро заполняла подписные квитанции. «Крутите барабан!» — с приветливой улыбкой обращалась к читателям редактор отдела писем и социальных проблем Екатерина Гурская. «Запечатлеть для истории» День подписчика вызвалась редактор коммерческого отдела Алеся Мухачева – в объектив ее фотокамеры попали все участники акции. А модератором подписной кампании у «Соседей» стала, конечно, ее идейный вдохновитель – главный редактор издания Татьяна Заремба.

В числе первых подписчиков на «МП» — супруги Антонина Васильевна и Александр Михайлович из деревни Подкленье. Бобруйчане, переехавшие в Быховский район шесть лет назад и уже тогда познакомившиеся с «Маячком», не пожелали с ним расстаться. Супруг предпочитает читать материалы на сельскохозяйственную тему. Жена же любит литературную страничку, так как тяготеет к поэзии и даже сама пишет стихи. Антонина Васильевна, ждем Вас в редакции со своими произведениями!

Педагоги – одни из самых активных наших подписчиков. В их числе – и Светлана Николаевна. В ее дом «МП» приходит постоянно. «Думала на почте оформить подписку, а тут вычитала, что вы сами акцию проводите, да еще и с сюрпризами», — делится быховчанка. В качестве бонуса – пригласительный билет в музей. Думается, посещением выставки «Позірк мінулага» работник системы образования останется довольна.

«Мы не представляем своей жизни без «Маяка», — откровенничают супруги Людмила Эдуардовна и Игорь Сергеевич. – Вы делаете важное дело — информируете население. Удачи вам в нелегком деле!» Спасибо, наши читатели, мы не подведем!
Галина Шевцова не пропускает ни одного номера газеты. Кстати, она сама не раз становилась героиней статей. Вот и в День подписчика пенсионерка снова проявила активность. В «довесок» к подписной квитанции выиграла пригласительный билет в детский игровой центр «Забава». «Внучку на выходных обязательно отведу», — поделилась планами Галина.

У Ольги легкая рука. В качестве бонуса ей единственной досталась фотосессия. Фотоматериалам Ольга дает самую высокую оценку, с удовольствием просматривает снимки с районных мероприятий в официальных группах «МП» в соцсетях. «Думаю, дочка воспользуется возможностью обновить фотоальбом», — размышляет подписчица. Мы же, в свою очередь, гарантируем: качественными снимками в цвето- и светокоррекции останетесь довольны!

Оценила сюрприз еще одна наша постоянная подписчица. К слову, Татьяна Михайлова – любитель акций от «МП». В прошлый День подписчика ей достался пригласительный в музей. На этот раз — подарочный сертификат на стрижку в «Королеве Марго» — одной из лучших и востребованных парикмахерских города.

Теплые слова в адрес всего коллектива озвучила подписчица Наталья Васильевна. Ценит читательница «МП» не только за оперативную информацию, но и за выход «в цвете». Говорит, брать в руки субботние номера особенно приятно.

Душевные песни, «живой» звук привлекали внимание земляков. В который раз плечо в проведении Дня подписчика редакции подставили работники культуры. Ансамблю «Днепровские зори» — отдельное спасибо! Если бы не ваши звонкие голоса и яркие костюмы, не стала бы акция такой запоминающейся.

Лототрон «работал» без отдыха. Пригласительные на киносеансы в «Родину», абонементы физкультурно-оздоровительного центра, сертификаты на предоставление банных услуг — все эти подарки тоже нашли своих обладателей. При этом каждый подписчик получил еще один обязательный приз – баночку кабачковой икры от консервно-овощесушильного завода. Мы не обманули: «Маячок» под кабачок достался всем желающим!

Р.S. Спасибо вам, дорогие подписчики, за то, что остаетесь верны своей районной газете! Мы делаем новости для вас и ценим каждого своего читателя!

 

В ТЕМУ

Коллектив редакции выражает искреннюю благодарность информационным партнерам и спонсорам акции:

  • парикмахерской «Королева Марго»,
  • детскому игровому центру «Забава»,
  • ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»,
  • УКП «Жилкомхоз»,
  • магазину «Соседи»,
  • историко-краеведческому музею,
  • кинотеатру «Родина»,
  • физкультурно-оздоровительному центру.

КОЛЛЕКТИВ «МП»

 

 
 
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День подписчика состоялся. Проанонсированная заранее акция у магазина «Соседи» получилась яркой, громкой и интересной. Итог – «Маяк Прыдняпроўя» «прирос» новыми
 
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