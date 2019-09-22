«МП» провел акцию «День подписчика»

Источник материала: Маяк Преднепровья

День подписчика состоялся. Проанонсированная заранее акция у магазина «Соседи» получилась яркой, громкой и интересной. Итог – «Маяк Прыдняпроўя» «прирос» новыми подписчиками.

































«Подходите, оформите подписку на «МП» и получите подарки», — звучал зычный призыв из динамиков. И желающие еженедельно забирать районную газету из почтового ящика не заставили себя ждать.

Не успели мы растянуть баннер, разложить свежие номера периодического издания, приготовить подарки, как читатели уже выстроились в очередь. Нашу акцию действительно ждали! А потому у журналистов работы в этот день было много.

Редактор агропромышленного отдела Наталья Левачкова буквально не поднимала головы. С ролью почтальона она справилась на «отлично» — скоро заполняла подписные квитанции. «Крутите барабан!» — с приветливой улыбкой обращалась к читателям редактор отдела писем и социальных проблем Екатерина Гурская. «Запечатлеть для истории» День подписчика вызвалась редактор коммерческого отдела Алеся Мухачева – в объектив ее фотокамеры попали все участники акции. А модератором подписной кампании у «Соседей» стала, конечно, ее идейный вдохновитель – главный редактор издания Татьяна Заремба.

В числе первых подписчиков на «МП» — супруги Антонина Васильевна и Александр Михайлович из деревни Подкленье. Бобруйчане, переехавшие в Быховский район шесть лет назад и уже тогда познакомившиеся с «Маячком», не пожелали с ним расстаться. Супруг предпочитает читать материалы на сельскохозяйственную тему. Жена же любит литературную страничку, так как тяготеет к поэзии и даже сама пишет стихи. Антонина Васильевна, ждем Вас в редакции со своими произведениями!

Педагоги – одни из самых активных наших подписчиков. В их числе – и Светлана Николаевна. В ее дом «МП» приходит постоянно. «Думала на почте оформить подписку, а тут вычитала, что вы сами акцию проводите, да еще и с сюрпризами», — делится быховчанка. В качестве бонуса – пригласительный билет в музей. Думается, посещением выставки «Позірк мінулага» работник системы образования останется довольна.

«Мы не представляем своей жизни без «Маяка», — откровенничают супруги Людмила Эдуардовна и Игорь Сергеевич. – Вы делаете важное дело — информируете население. Удачи вам в нелегком деле!» Спасибо, наши читатели, мы не подведем!

Галина Шевцова не пропускает ни одного номера газеты. Кстати, она сама не раз становилась героиней статей. Вот и в День подписчика пенсионерка снова проявила активность. В «довесок» к подписной квитанции выиграла пригласительный билет в детский игровой центр «Забава». «Внучку на выходных обязательно отведу», — поделилась планами Галина.

У Ольги легкая рука. В качестве бонуса ей единственной досталась фотосессия. Фотоматериалам Ольга дает самую высокую оценку, с удовольствием просматривает снимки с районных мероприятий в официальных группах «МП» в соцсетях. «Думаю, дочка воспользуется возможностью обновить фотоальбом», — размышляет подписчица. Мы же, в свою очередь, гарантируем: качественными снимками в цвето- и светокоррекции останетесь довольны!

Оценила сюрприз еще одна наша постоянная подписчица. К слову, Татьяна Михайлова – любитель акций от «МП». В прошлый День подписчика ей достался пригласительный в музей. На этот раз — подарочный сертификат на стрижку в «Королеве Марго» — одной из лучших и востребованных парикмахерских города.

Теплые слова в адрес всего коллектива озвучила подписчица Наталья Васильевна. Ценит читательница «МП» не только за оперативную информацию, но и за выход «в цвете». Говорит, брать в руки субботние номера особенно приятно.

Душевные песни, «живой» звук привлекали внимание земляков. В который раз плечо в проведении Дня подписчика редакции подставили работники культуры. Ансамблю «Днепровские зори» — отдельное спасибо! Если бы не ваши звонкие голоса и яркие костюмы, не стала бы акция такой запоминающейся.

Лототрон «работал» без отдыха. Пригласительные на киносеансы в «Родину», абонементы физкультурно-оздоровительного центра, сертификаты на предоставление банных услуг — все эти подарки тоже нашли своих обладателей. При этом каждый подписчик получил еще один обязательный приз – баночку кабачковой икры от консервно-овощесушильного завода. Мы не обманули: «Маячок» под кабачок достался всем желающим!

Р.S. Спасибо вам, дорогие подписчики, за то, что остаетесь верны своей районной газете! Мы делаем новости для вас и ценим каждого своего читателя!

В ТЕМУ

Коллектив редакции выражает искреннюю благодарность информационным партнерам и спонсорам акции:

парикмахерской «Королева Марго»,

детскому игровому центру «Забава»,

ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»,

УКП «Жилкомхоз»,

магазину «Соседи»,

историко-краеведческому музею,

кинотеатру «Родина»,

физкультурно-оздоровительному центру.

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