Вот это закрутили! Как выглядит новый необычный мост-музей в Норвегии

Источник материала: Tut.by

Архитектурное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) создало мост-музей The Twist в норвежском скульптурном парке Кистефос. В середине здание «закручивается» на 90 градусов. Архитекторы BIG уже использовали этот прием, но первый раз — в таком масштабе, — сообщает ресурс strelkamag.com .



Фото: Laurian Ghinitoiu

В случае The Twist поворот обусловлен еще и рельефом местности: музей расположился на разноуровневых берегах реки Раннсэльв. Это первый проект бюро BIG Бьярке Ингельса в Норвегии и первый его инфраструктурный эксперимент — попытка объединить здание с инженерным сооружением.



Фото: Laurian Ghinitoiu

Бьярке Ингельс так описывает свой проект: «The Twist — это тектоническая загадка. В то время как мост соединяет два берега — горный склон и равнинный лес — он поворачивается на 90 градусов, образуя искривленную рифленую поверхность».



Фото: Laurian Ghinitoiu

«Куда бы вы ни взглянули, вы видите арки и дуги, спирали Фибоначчи и седловидные формы, но, всмотревшись, вы понимаете, что все это сделано из прямых линий — прямых листов алюминия, прямых деревянных досок», — отметил Ингельс.



Фото: Laurian Ghinitoiu

Музей площадью 1000 квадратных метров расположен неподалеку от Осло в скульптурном парке Кистефос, который в 1990-х основал бизнесмен и коллекционер Кристен Свеас. Он разместил в нем работы скульптора Аниша Капура и художника Олафура Элиассона.



Фото: Laurian Ghinitoiu

Здание встраивается в инфраструктуру парка, служа мостом через реку и предоставляя зрителю возможность продолжить свой путь среди скульптур. Тем самым впечатление от экспозиции не прерывается переходом через реку. Музей открывается выставкой экспрессиониста Говарда Ходжкина и концептуалиста Мартина Крида под названием «Наизнанку».



Фото: Laurian Ghinitoiu