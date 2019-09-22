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Итоги премии «Эмми»: сериал «Чернобыль» стал одним из главных триумфаторов года

23.09.2019 10:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня ночью, с 22 на 23 сентября, прошла 71-я церемония награждения премии «Эмми» (телевизионного «Оскара») в Лос-Анджелесе. Лучшим мини-сериалом стал «Чернобыль», который до этого признавали самым рейтинговым сериалом в истории. 

«Чернобыль», проект-триумфатор HBO, расположился на третьем месте, уступив сериалам «Дрянь» и «Игра престолов». Он получил сразу три премии: как лучший мини-сериал, за режиссуру мини-сериала и за лучший сценарий мини-сериала. Награда досталась его сценаристу и режиссеру Крейгу Майзину — взяв статуэтку, он заявил, что посвящает ее всем жертвам ЧАЭС.

Как ещё распределились награды?

•    Лучший комедийный сериал — «Дрянь»;

•    Лучший драматический сериал — «Игра престолов»;

•    Лучший мини-сериал — «Чернобыль»;

•    Лучший телефильм — «Черное зеркало: Брандашмыг»;

•    Режиссура комедийного сериала — «Дрянь»;

•    Режиссура драматического сериала — «Озарк»;

•    Режиссура мини-сериала или фильма — «Чернобыль»;

•    Сценарий комедийного сериала — «Дрянь»;

•    Сценарий драматического сериала — «Наследники»;

•    Сценарий мини-сериала или фильма — «Чернобыль»;

•    Лучший актер в комедийном сериале — Билл Хейдер, «Барри»;

•    Лучшая актриса в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»;

•    Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Тони Шэлуб за «Удивительная миссис Мэйзел»;

•    Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Алекс Борштейн за «Удивительная миссис Мэйзел»;

•    Лучший актер в драматическом сериале — Билли Портер за «Поза»;

•    Лучшая актриса в драматическом сериале — Джоди Комер за «Убивая Еву»;

•    Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Питер Динклейдж за «Игра престолов»;

•    Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер за «Озарк»;

•    Лучший актер в мини-сериале или фильме — Джаррел Джером, «Когда они нас увидят»;

•    Лучшая актриса в мини-сериале или фильме — Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон».

Читайте по теме: «Все, кто нас спасает, погибнут». Где правда и вымысел «Чернобыля» – говорят создатели сериала и беларусы, которые всё это помнят

 
 
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Сегодня ночью, с 22 на 23 сентября, прошла 71-я церемония награждения премии «Эмми» (телевизионного «Оскара») в Лос-Анджелесе. Лучшим мини-сериалом стал «Чернобыль»,...
 
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