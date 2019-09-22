Итоги премии «Эмми»: сериал «Чернобыль» стал одним из главных триумфаторов года

Источник материала: KYKY

Сегодня ночью, с 22 на 23 сентября, прошла 71-я церемония награждения премии «Эмми» (телевизионного «Оскара») в Лос-Анджелесе. Лучшим мини-сериалом стал «Чернобыль», который до этого признавали самым рейтинговым сериалом в истории.

«Чернобыль», проект-триумфатор HBO, расположился на третьем месте, уступив сериалам «Дрянь» и «Игра престолов». Он получил сразу три премии: как лучший мини-сериал, за режиссуру мини-сериала и за лучший сценарий мини-сериала. Награда досталась его сценаристу и режиссеру Крейгу Майзину — взяв статуэтку, он заявил, что посвящает ее всем жертвам ЧАЭС.

Как ещё распределились награды?

• Лучший комедийный сериал — «Дрянь»;

• Лучший драматический сериал — «Игра престолов»;

• Лучший мини-сериал — «Чернобыль»;

• Лучший телефильм — «Черное зеркало: Брандашмыг»;

• Режиссура комедийного сериала — «Дрянь»;

• Режиссура драматического сериала — «Озарк»;

• Режиссура мини-сериала или фильма — «Чернобыль»;

• Сценарий комедийного сериала — «Дрянь»;

• Сценарий драматического сериала — «Наследники»;

• Сценарий мини-сериала или фильма — «Чернобыль»;

• Лучший актер в комедийном сериале — Билл Хейдер, «Барри»;

• Лучшая актриса в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»;

• Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Тони Шэлуб за «Удивительная миссис Мэйзел»;

• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Алекс Борштейн за «Удивительная миссис Мэйзел»;

• Лучший актер в драматическом сериале — Билли Портер за «Поза»;

• Лучшая актриса в драматическом сериале — Джоди Комер за «Убивая Еву»;

• Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Питер Динклейдж за «Игра престолов»;

• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер за «Озарк»;

• Лучший актер в мини-сериале или фильме — Джаррел Джером, «Когда они нас увидят»;

• Лучшая актриса в мини-сериале или фильме — Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон».