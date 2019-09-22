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«Хайпанули, ну и тренд с ними». БТ отреагировал на вброс российского издания об интеграции
Источник материала: KYKY>
На прошлой неделе российское издание «КоммерсантЪ»
Вброс издания обсудили в программе «Главый эфир». Учитывая тот факт, что на беларуском телевидении любой сюжет на такую острую тему согласовывают сверху, ответ можно считать официальным.
Ведущие программы иронично сравнили «КоммерсантЪ» с анонимным Telegram-каналом и описали статью как «игру на уровне формулировок». На записи прозвучала цитата про создание с 2022 года конфедеративного государства (ставшая главным триггер для СМИ). «И страшно, и непонятно: какого такого… одного, что ли, государства?», — задалась вопросом ведущая. «Хайпанули, ну и тренд с ними», — добавил ее коллега.
В конце зрителям напомнили комментарии Натальи Эйсмонт и представителя МИД Анатолия Глаза и попытались сбавить градус напряжения: «Никаких новых положений не вписано, а любителям пошуметь в информационном поле предписано успокоиться».
Стоит добавить, что настоящую программу интеграции с Россией, мы, возможно, не увидим никогда. СМИ
Фото обложки: Алекс Прагер.
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