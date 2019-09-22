«Откуда ты взявся и на хрен мне сдався?!» Как Хрущёв к «френду» в США ездил

Источник материала: Аргументы и факты

До этого первым советским лидером, встретившимся с президентом США, был Сталин. Во время Второй мировой встреч этих было несколько, когда лидеры крупнейших держав договаривались о послевоенном устройстве мира. Проходили они на нейтральной территории, и в Америку Сталин никогда не ездил. Поездка же Хрущёва после его резких выступлений по германскому вопросу в конце 1958 г. вообще могла не состояться, поскольку и без того далеко не безоблачные отношения двух стран ухудшились. Чтобы снять напряжение в двусторонних отношениях, в начале 1959 г. с неофициальным визитом в Вашингтон отправился член Президиума ЦК КПСС Анастас Микоян. В ходе его встреч с президентом Дуайтом Эйзенхауэром и госсекретарём Джоном Даллесом Микояну удалось ослабить возникшее напряжение и возвратиться в Москву с новыми предложениями американского руководства, одним из которых стало пожелание пригласить Хрущёва в Америку для обсуждения назревших проблем на высшем уровне. Летом во время поездок первого заместителя председателя Совмина СССР Фрола Козлова в США и вице-президента Ричарда Никсона в СССР была достигнута принципиальная договорённость о взаимном обмене визитами лидеров двух стран.

«Никита, приезжай ещё!»

На совещании по подготовке визита Хрущёва в США председатель КГБ СССР Александр Шелепин заявил, что обеспечение безопасности советского лидера – самая важная задача, стоявшая когда-либо перед органами госбезопасности. Предполагалось попросить американцев выставить вооружённых солдат на всём пути следования Хрущёва, затем решили, что среди этих солдат может найтись какой-нибудь ненормальный и тогда жди беды. В конце концов, решили положиться на богатый опыт американской секретной службы, охраняющей президентов.

Лететь в Америку решили на самолёте Ту-114, по сути, модификации стратегического бомбардировщика Ту-95, который был на тот момент единст­венной машиной, способной совершить беспересадочный перелёт из СССР в США. Глава государства ещё никогда не преодолевал на самолёте такие расстояния. Да и машина была новая, не прошедшая полный цикл испытаний и не запущенная в серию. Чтобы развеять все сомнения, конструктор воздушного судна Андрей Туполев в качестве гарантии надёжности предложил Хрущёву включить в состав экипажа своего сына Алексея. Что и было сделано.

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Сразу по прилёте Хрущёв встретился с президентом Эйзенхауэром. В первый же вечер американский президент дал официальный обед в честь высокого гостя. «Во время обеда Хрущёв выучил, наверное, первые в своей жизни слова на иностранном языке, – вспоминал личный переводчик Хрущёва Виктор Суходрев. – Он спросил меня, как будет по-английски «мой друг». Я ответил: «Май френд». Хрущёв старательно повторил. Потом, когда общался с Эйзенхауэром, постоянно приговаривал: «Май френд»». А через год, писал Суходрев, когда отношения с Америкой вконец испортились, Хрущёв часто повторял: «Тоже мне, май френд нашёлся! Откуда ты взявся и на хрен мне сдався?!»

Никита Сергеевич встречался с американским президентом четыре раза, причём две встречи проходили с глазу на глаз. Однако политические итоги этой поездки нельзя назвать удачными. Германский вопрос, а именно заключение мира с ГДР и ФРГ, решён не был, не произошла отмена санкций США на торговлю с СССР, не было заключено и никакого политического договора. Тем не менее некоторые изменения после визита Хрущёва за океан в СССР всё-таки произошли. Правда, касались они бытовых проблем. Например, Никите Сергеевичу очень понравились американские хот-доги, и скоро они появились в СССР под именем «сосиска в тесте». На главу Советского государства произвели впечатление и автоматические камеры хранения на вокзалах, позже они появились и у нас. А систему самообслуживания в столовой, которую он увидел на одном из американских заводов, он распорядился внедрить в советском общепите.

Американцам же было интересно посмотреть на «коммуниста № 1». Хрущёв был окружён пристальным вниманием прессы, ежедневно и неоднократно появлялся на телеэкранах всей Америки. Советский лидер моментально превратился в телезвезду. Когда в конце своего визита он снова прибыл в Вашингтон, простые американцы встречали его с улыбкой и выкрикивали: «Никита, приезжай ещё!»





Официальный визит председателя Совета Министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева в США (15-27 сентября 1959 года). Советское посольство в Вашингтоне. Фото: РИА Новости / Анатолий Гаранин

Задницы и мысли

Никита Сергеевич быстро сообразил, что его поездка не столько политическое событие, сколько большое шоу, в котором роль главного шоумена исполняет он сам. Если Хрущёву задавали провокационные вопросы, а он, не отвечая по суще­ству, грубил и паясничал, – даже это вызывало у американцев бурю восторгов. Вот один характерный пример экстравагантного поведения советского лидера в Америке. Никита Сергеевич спросил у одного из понравившихся ему сенаторов, откуда тот родом, и получил ответ, что из Миннеаполиса. Тогда Хрущёв подошёл к карте мира, обвёл карандашом Миннеаполис и заявил, что этот город должен уцелеть, если в него полетят наши ракеты. И это, безусловно, впечатляло.

В Голливуде руководство компании «XX век Фокс» устроило ужин в честь советской делегации. Тогда Хрущёв и его супруга познакомились с Фрэнком Синатрой, Гэри Купером, Мэрилин Монро и другими звёздами. Кстати, тогдашний муж Мэрилин Монро, драматург Артур Миллер, чьи левые взгляды расследовала комиссия по антиамериканской деятельности, из осторожности остался дома. Демонстративно отказался от приглашения известный актёр и будущий президент США Рональд Рейган. После ужина гостей пригласили в павильон, где снимался эпизод из фильма «Канкан». Тогда под музыку, высоко задирая юбки, выбежали танцовщицы. И это действо не прошло мимо внимания Никиты Сергеевича. Позднее, на встрече с профсоюзными боссами Сан-Франциско, Хрущёв рассуждал о свободе: «В Голливуде нам канкан показывали… Вам нравится свобода смотреть на задницы, а мы предпочитаем свободу мыслить, использовать наши умственные способности…»

Сам Хрущёв использовал свои умственные способности на полную катушку. Он был настолько впечатлён успехами капиталистических фермеров-кукурузоводов, особенно своего старого друга Росуэлла Гарста, что решил с помощью кукурузы «обскакать» американцев. И распорядился многократно увеличить посевы «царицы полей» – от южных пустынь до приполярных широт, что породило огромное количество баек и анекдотов.