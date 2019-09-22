Шампиньоны с грядки. Как вырастить на даче грибы?

Источник материала: Аргументы и факты

Вариант № 1: купить готовый блок

В нашей стране промышленное производство грибов хорошо освоено: в оборудованных утеплённых ангарах получают богатый урожай шампиньо­нов, вешенок и шиитаке. Шампиньоны выращивают на компосте (соломе и курином помёте), а вешенки и шиитаке – в мешках (блоках), набитых соломой, подсолнечной лузгой или другим субстратом. Мицелий (грибницу) помещают в компост или солому, и из неё появляются грибы. Автоматизированное производство поддерживает микроклимат: температуру и влажность. Некоторые предприятия снимают только первый урожай с мешков, а затем продают их дачникам. Мелкий опт начинается от 1 кг мицелия.

Вариант № 2: принести мицелий из леса

Вырастить на даче лесные грибы и полевые шампиньоны не особо сложно. Для этого найдите место, где грибы растут особенно кучно. Выкопайте небольшой пласт земли как можно глубже, в нём вы увидите белые нити – мицелий. На даче найдите затенённый участок земли и сделайте грядку. Лучше всего удобрить её созревшим куриным помётом, а затем в лунки (до 4 см в глубину) определите кусочки мицелия вместе с землёй. Старайтесь как можно бережнее обращаться с мицелием, полейте посадку, сверху укройте целлофаном. Спустя три недели снимите плёнку и слегка присыпьте посадку торфом. Через 7 дней на грядке появятся грибы.

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Вариант № 3: мокрый посев

Промышленные способы выращивания не позволяют получать урожаи белых, подосиновиков, подберёзовиков и лисичек, волнушек и груздей. Эти грибы не могут расти просто так, им нужен парт­нёр – дерево. Грибы и деревья образуют симбиоз. Некоторые дачники пытаются самостоятельно заселить участок грибами. Один из способов – полив грибными спорами. Для этого берут несколько перезревших грибов, перекручивают их в мясорубке. Затем мякоть заливают тёплой водой и добавляют 2 чайные ложки дрожжей. Полученный раствор отстаивается в течение месяца, мякоть оседает на дно посуды. Стакан полученного раствора смешивают со стаканом тёплой воды и поливают грядку. Лучше всего «сеять» грибы весной или осенью. Обязательно – возле деревьев.

Вариант № 4: сухой посев

Другой способ обзавестись грибницей благородных грибов – сухой посев, он более надёжный. Соберите в лесу перезрелые грибы и повесьте их на веточках деревьев. Ветер разнесёт споры, и они укоренятся.

Вариант № 5: из пакета

Это самый ненадёжный вариант. Большинство дачников признают: купить семена грибов в пакетике – выбросить день­ги на ветер: грибы не прорастают, так как чаще всего семена нежизнеспособны.