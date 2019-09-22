Сериал «Чернобыль» удостоился сразу трех статуэток Emmy

Источник материала: Ежедневник





Сериал компании HBO «Чернобыль», повествующий о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС, удостоился трех наград на церемонии вручения наград в области телевидения «Эмми» в Лос-Анджелесе.

В частности, он был признан лучшим мини-сериалом года, обойдя в этой номинации в том числе «Побег из тюрьмы Дандемора», а также «Острые предметы».

Также награды получили режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин, сообщает Hollywood Reporter .

Мэйзин, получив статуэтку, заявил, что посвящает ее всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Приз за лучшую женскую роль получила британка Джоди Комер, сыгравшая в сериале «Убивая Еву», обошедшая в том числе Эмилию Кларк («Игра престолов») и Робин Райт («Карточный домик»).

Награду за лучшую мужскую роль получил Билли Портер («Поза»), опередивший Кита Харрингтона («Игра престолов»), Боба Оденкерка («Лучше звоните Солу»).

Главным фаворитом церемонии изначально был сериал «Игра престолов», который претендовал на награды в 14 номинациях. В итоге ему досталась «Эмми» за лучший драматический сериал. Лучшим комедийным сериалом стал сериал «Дрянь» (Fleabag).