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Пользователи Reddit ищут варианты, как сохранить девственность до 25 лет

23.09.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь портала Reddit под ником Kingflares задал довольно странный вопрос: он предложил вообразить комментаторам, что демон пообещает огромную сумму денег взамен на то, что вы сохраните девственность своих детей до достижения ими 25-летнего возраста. В итоге комментаторы стали предлагать безумные планы по реализации этой идеи.


Фото: pixabay.com

Пользователь предложил подумать над следующей ситуацией: «При рождении вашего ребенка появляется демон и говорит: „Ваш ребенок будет необычайно привлекательным, и вы получите один миллиард долларов, если они (имеются в виду дети — прим.42.TUT.BY) будут девственниками в 25 лет, иначе ваша и их душа будет моей“. Вы не можете рассказать своему ребенку о каком-либо аспекте сделки. Каков твой план?».

Пост собрал около 14 тысяч комментариев. Некоторые предлагали пойти по самому простому пути: оградить детей от внешнего мира.

Так, пользователь sleepyhollow101написал: «Постройте подземный бункер с предметами первой необходимости на 25 лет, и убедите своего ребенка, что вы живете в постапокалиптическом адском мире». В ответ ему предложили неожиданный твист: «Настоящий апокалипсис случается через 24 года и 364 дня. Из-за изоляции вы понятия об этом не имеете. Вы выходите из бункера на 25-летие ребенка миллиардером и умираете от радиационного облучения».

А пользователь Garrett73 предложил другую идею: предложить детям по сто миллионов долларов, если они будут девственниками в 25 лет. «Также я бы познакомил их с Reddit, так как здесь все девственники. Я также попытался бы заполучить их в ММО (массовая многопользовательская онлайн-игра). И я бы попытался привить им паранойю по поводу ЗППП, — добавил он. — Так как мне не нравится часть про кражу души, то я бы не позволил им получить водительские права и не разрешил бы им общаться с людьми, которых я не одобряю.

Кроме того, я надеюсь, что мои родители заключили эту сделку».

Его поддержали комментаторы, рассказавшие, что примерно по такому принципу строилось их религиозное обучение. Другие же считают, что религиозности недостаточно — нужна еще дурацкая прическа или пояс верности. Третьи считают, ч то демон недооценивает процент 25-летних девственников: по разным прикидкам их около 10% от жителей США.

Но лучший совет дал юзер _Atoms_Apple, который посоветовал просто не заключать никаких сделок с демоном.

 
 
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Пользователь портала Reddit под ником Kingflares задал довольно странный вопрос: он предложил вообразить комментаторам, что демон пообещает огромную сумму денег взамен...
 
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