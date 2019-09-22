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Пользователи Reddit ищут варианты, как сохранить девственность до 25 лет
Источник материала: Tut.by
Пользователь портала Reddit под ником Kingflares
Пользователь предложил подумать над следующей ситуацией: «При рождении вашего ребенка появляется демон и говорит: „Ваш ребенок будет необычайно привлекательным, и вы получите один миллиард долларов, если они (имеются в виду дети — прим.42.TUT.BY) будут девственниками в 25 лет, иначе ваша и их душа будет моей“. Вы не можете рассказать своему ребенку о каком-либо аспекте сделки. Каков твой план?».
Пост собрал около 14 тысяч комментариев. Некоторые предлагали пойти по самому простому пути: оградить детей от внешнего мира.
Так, пользователь sleepyhollow101
А пользователь Garrett73
Кроме того, я надеюсь, что мои родители заключили эту сделку».
Его поддержали комментаторы, рассказавшие, что примерно по такому принципу строилось их религиозное обучение. Другие же считают, что религиозности недостаточно — нужна еще дурацкая прическа или пояс верности. Третьи считают, ч то демон недооценивает процент 25-летних девственников: по разным прикидкам их около 10% от жителей США.
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Пользователь портала Reddit под ником Kingflares задал довольно странный вопрос: он предложил вообразить комментаторам, что демон пообещает огромную сумму денег взамен...
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