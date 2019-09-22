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У экс-чиновника из Подмосковья изъяли 1700 объектов недвижимости. Откуда столько?
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе стало известно, что у задержанного экс-глава Клинского района Московской области изъяли 1699 объектов недвижимости. Эта цифра вызвала у многих удивление, поэтому в эфире телеканала
Александр Постригань руководил Клинским районом с 1992 по 2014 годы, а летом 2018-го его задержали в Шереметьево при попытке улететь из России. Изначально его заподозрили в превышении должностных полномочий при сдаче в эксплуатацию жилого дома. Впоследствии в отношении него было заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая мошенничество, превышение должностных полномочий, получение взятки в особо крупном размере и легализацию имущества, добытого преступным путем. А
В эфире ТВЦ рассказали, что схема была не сложной.
— Сын Александра Постриганя находил привлекательные объекты недвижимости, а компания его друга оценивала их в копейки. Подельники с разрешения Постриганя старшего их покупали, а его жена — глава регистрационной палаты района — оформляла право собственности, — сообщили в эфире.
— В данной ситуации он просто скупил город, — говорит руководитель антикоррупционного комитета Московской области Сергей Королев.
По такой схеме брали все: исторические, культурные, социальные объекты, базы отдыха, заводы, участки земли. Покупали также сельхозугодия за копейки и переводили их в золотую землю под застройку.
Экс-чиновнику грозит срок до 10 лет лишения свободы.
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Читайте, по какой схеме у экс-главы Клинского района появилось столько имущества.
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