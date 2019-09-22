У экс-чиновника из Подмосковья изъяли 1700 объектов недвижимости. Откуда столько?

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе стало известно, что у задержанного экс-глава Клинского района Московской области изъяли 1699 объектов недвижимости. Эта цифра вызвала у многих удивление, поэтому в эфире телеканала ТВЦ рассказали, как это все стало возможным. Читатйе, как российский экс-чиновник буквально скупил город.





Александр Постригань руководил Клинским районом с 1992 по 2014 годы, а летом 2018-го его задержали в Шереметьево при попытке улететь из России. Изначально его заподозрили в превышении должностных полномочий при сдаче в эксплуатацию жилого дома. Впоследствии в отношении него было заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая мошенничество, превышение должностных полномочий, получение взятки в особо крупном размере и легализацию имущества, добытого преступным путем. А такового накопилось много — суд изъял в доход государства 1699 объектов недвижимости на 9 миллиардов российских рублей или около 141 млн долларов, а также 5 млрд рублей или около 78 млн долларов деньгами. Среди прочего государство получило земельные участки, здание кинотеатра, местный торговый центр, детскую поликлинику, баню, два детских сада и лодочную станция в парковой зоне. Как все это стало возможно?

В эфире ТВЦ рассказали, что схема была не сложной.

— Сын Александра Постриганя находил привлекательные объекты недвижимости, а компания его друга оценивала их в копейки. Подельники с разрешения Постриганя старшего их покупали, а его жена — глава регистрационной палаты района — оформляла право собственности, — сообщили в эфире.

— В данной ситуации он просто скупил город, — говорит руководитель антикоррупционного комитета Московской области Сергей Королев.

По такой схеме брали все: исторические, культурные, социальные объекты, базы отдыха, заводы, участки земли. Покупали также сельхозугодия за копейки и переводили их в золотую землю под застройку.

Экс-чиновнику грозит срок до 10 лет лишения свободы.