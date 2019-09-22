ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У экс-чиновника из Подмосковья изъяли 1700 объектов недвижимости. Откуда столько?

23.09.2019 12:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе стало известно, что у задержанного экс-глава Клинского района Московской области изъяли 1699 объектов недвижимости. Эта цифра вызвала у многих удивление, поэтому в эфире телеканала ТВЦ рассказали, как это все стало возможным. Читатйе, как российский экс-чиновник буквально скупил город.


Александр Постригань руководил Клинским районом с 1992 по 2014 годы, а летом 2018-го его задержали в Шереметьево при попытке улететь из России. Изначально его заподозрили в превышении должностных полномочий при сдаче в эксплуатацию жилого дома. Впоследствии в отношении него было заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая мошенничество, превышение должностных полномочий, получение взятки в особо крупном размере и легализацию имущества, добытого преступным путем. А такового накопилось много — суд изъял в доход государства 1699 объектов недвижимости на 9 миллиардов российских рублей или около 141 млн долларов, а также 5 млрд рублей или около 78 млн долларов деньгами. Среди прочего государство получило земельные участки, здание кинотеатра, местный торговый центр, детскую поликлинику, баню, два детских сада и лодочную станция в парковой зоне. Как все это стало возможно?

В эфире ТВЦ рассказали, что схема была не сложной.

— Сын Александра Постриганя находил привлекательные объекты недвижимости, а компания его друга оценивала их в копейки. Подельники с разрешения Постриганя старшего их покупали, а его жена — глава регистрационной палаты района — оформляла право собственности, — сообщили в эфире.

— В данной ситуации он просто скупил город, — говорит руководитель антикоррупционного комитета Московской области Сергей Королев.

По такой схеме брали все: исторические, культурные, социальные объекты, базы отдыха, заводы, участки земли. Покупали также сельхозугодия за копейки и переводили их в золотую землю под застройку.

Экс-чиновнику грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читайте, по какой схеме у экс-главы Клинского района появилось столько имущества.
 
Новости дня
Новости разные
 
О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика