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Дом за 10 миллионов долларов. Посмотрите, где будет жить один из самых богатых рэперов в мире

23.09.2019 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский рэпер Кендрик Ламар потратил почти 10 миллионов на новый дом в Калифорнии, пишет издание Variety в переводе Flow. Посмотрите, как круто он выглядит!

Кендрик купил трехэтажный дом стоимостью в 9,7 миллионов долларов (почти 20 миллионов рублей) и площадью в 500 квадратных метров на Манхэттен-Бич, в пляжной части Лос-Анджелеса. До этого рэпер только снимал здесь жилье. Этот тихий район популярен среди спортсменов: соседями Ламара стали хоккеист Райан Миллер, баскетболисты Блейк Гриффин и Люк Уолтон, а еще теннисистка Мария Шарапова. Рядом располагается дом актрисы Зои Дешанель.


Фото: Realtor.com

Фото: Realtor.com

Предыдущие сделки Ламара с недвижимостью были куда экономнее. В 2013 году за 524 тысячи долларов (чуть больше миллиона рублей) рэпер купил дом в Иствейле в часе езды от Лос-Анджелеса. В 2017 году Кендрик потратил 2,7 миллиона долларов (приблизительно 5,5 миллионов рублей) на дом в Калабасасе, где живут рэпер Канье Уэст, семейство Кардашьян и другие селебрити. Сейчас в этом доме проживает мать Ламара, младшая сестра и другие родственники.

По данным Forbes, в 2019 году Кендрик заработал 38 миллионов долларов (почти 78 миллионов рублей) до уплаты налогов, а в 2018-м его доход составил 62 миллиона долларов (около 126 миллионов рублей) благодаря международному туру в поддержку альбома Damn.

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Теги: Минск
 
 
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Американский рэпер Кендрик Ламар потратил почти 10 миллионов на новый дом в Калифорнии, пишет издание Variety. Посмотрите, как круто он выглядит!
 
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