Плитка майолика и ее использование в интерьере

Источник материала: Tut.by



Современные дизайнерские решения смотрятся оригинально, модно и изысканно. Одним из популярных направлений, которое применяется для декорирования стен, стала плитка майолика. Предлагаем ознакомиться с особенностями кафеля, его отличительными чертами.

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Экскурс в историю





Майоликой называют расписную или однотонную рельефную плитку, выполненную из глазурованной керамики. Первоначально изделия изготавливались из обожженной глины, которая покрывалась красками и глазурью.

Появление плитки в такой технике можно отнести к Древнему Египту, Ассирии и Вавилону. В Европу это направление проникло через Майорку (Мальорку), отсюда и название. Плитка была белого цвета, наверх наносился синий рисунок.

Широкое распространение плитка майолика получила в средние века: она применялась для отделки фасадов, обкладывания печей. Помимо орнамента была популярна плитка с рисунками, на которых разворачивались события, связанные единым сюжетом. Крупными производителями керамики были города Италии.

Особенности изготовления майолики

Для изготовления майолики применяют грубую красную глину, сверху наносят белую эмаль, несколько слоев глазури. Обжигание выполняется 2 раза. Первый раз это делается, чтобы закрепить форму, второй — для фиксации рисунка. Температура при этом составляет примерно 1000 градусов. Краска, применяемая для росписи, производится на основании глазури, также туда добавляют оловянную окись.

Популярностью пользуется однотонная плитка, покрытая глазурью поверх эмали со всех сторон. Результат — происходит сплавление краски и глазури, что формирует рельеф и особенности цвета: двух плиток майолика с одинаковым рисунком не найти. Обычно плитки имеют квадратную форму, их параметры небольшие — от 5 до 20 см.

Характеристики плитки майолика





Керамика в стиле майолика, как и другие глиняные изделия, считается экологически чистым материалом. Кроме того, изделия характеризуются высоким уровнем прочности. Образцы из древних веков отличаются высоким уровнем теплопроводности, длительным остыванием, поэтому активно применяются, чтобы выполнять облицовку каминов и печей. Преимущество майолики — она отлично держит огонь. Именно благодаря такому свойству на ней часто останавливают свой выбор покупатели, когда обращаются в магазин плитки из каталога TAM.BY за материалом для декорирования каминов.

Использование майолики в современном интерьере





Плитка майолика отличается привлекательной текстурированной поверхностью. Обычно она неровная, имеет выпуклости, ямки. Это приводит к бликам глазури, отбрасывании света на разные стороны. Благодаря такой особенности расписанная керамика прекрасно смотрится с матовыми материалами в стиле кантри: камнем, штукатуркой, деревом.

Однотонные варианты керамики смотрятся в минимализме. Применение монохромных рельефных изделий или изразцов в дельфтском стиле актуально при формировании классического стилистического направления.

Лайфхак для экономии — покупка разрозненных элементов больших панно. Такие рисунки собрать становится уже достаточно проблематично, поэтому они обычно уцениваются. Но этот кафель отлично смотрится при выполнении облицовки в стиле пэчворк. При этом схема наклеивания обычно проводится вразнобой.

При правильном использовании плитка майолика станет прекрасным дополнением интерьеров, будет органично смотреться на стенах, дополнять любой дизайн.