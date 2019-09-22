Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для безопасности

Источник материала: Ежедневник





Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.

Александр Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Беларусь оказалась в центре внимания, пишет БелТА.

Глава государства подчеркнул, что страна выступает категорически против размещения такого вооружения в Европе.

«Я уже не единожды об этом говорил», - напомнил он.

Поэтому, пояснил он, доклад Романа Головченко не стоит воспринимать как бряцание оружием. «Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопасней. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры», - заявил Александр Лукашенко.

