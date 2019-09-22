Второй фестиваль массового футбола прошел в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

21 сентября на стадионе волковысской СДЮШОР № 1 при поддержке отдела спорта и туризма Волковысского райисполкома, управления образования Волковысского райисполкома и Волковысского районного общественного объединения «Федерация футбола Гродненской области» прошел второй фестиваль массового футбола «Один победитель».

На этот раз в спортивном празднике приняли участие более тридцати юных футболистов всех школ города в возрасте 11-12 лет.

Победителем стал Алексей Цынкель. Он и представит Волковыщину на республиканском фестивале массового футбола, который пройдет 28 сентября в Минске.

Участники и гости фестиваля благодарят организаторов за высокий уровень проведения мероприятия, а особенно депутата Волковысского районного Совета депутатов Татьяну Владимировну Тараневскую, Pizza&Coffee, ОАО «Аэлита Люкс» за помощь в подготовке и проведении турнира.

В свою очередь организаторы фестиваля благодарят всех за участие и надеются, что все понравилось и ждут новых встреч. 23 сентября пройдет заключительный фестиваль с участием девочек.



































































