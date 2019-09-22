Кличко предложили подраться в ресторане, но он согласился только за 2 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Мэр Киева Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, рассказал, как посетил ресторан, где ему неожиданно предложили подраться, сообщает «Чемпионат.ком» со ссылкой на News One .



Фото с сайта: belarus-tractor.com

- Несколько дней назад зашел в ресторан, а там компания сидела уже навеселе. Один такой выходит и говорит: „Ты Кличко. Видел твои бои, но могу сказать, что я готов с тобой посоревноваться. И я уверен, что смогу тебя победить“.

Я думаю: как бы так ему ответить? И говорю: „Я же профессионал, а профессионал боксирует только за деньги. Драться бесплатно не в моих правилах. Я очень дорогой. Если соберешь пару миллионов долларов, то, может, мы с тобой сможем встретиться“.

Он потом отказался. Стал думать, где ему собрать столько денег, чтобы с Кличко подраться.