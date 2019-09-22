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Кличко предложили подраться в ресторане, но он согласился только за 2 млн долларов
Источник материала: Tut.by
Мэр Киева Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, рассказал, как посетил ресторан, где ему неожиданно предложили подраться, сообщает
- Несколько дней назад зашел в ресторан, а там компания сидела уже навеселе. Один такой выходит и говорит: „Ты Кличко. Видел твои бои, но могу сказать, что я готов с тобой посоревноваться. И я уверен, что смогу тебя победить“.
Я думаю: как бы так ему ответить? И говорю: „Я же профессионал, а профессионал боксирует только за деньги. Драться бесплатно не в моих правилах. Я очень дорогой. Если соберешь пару миллионов долларов, то, может, мы с тобой сможем встретиться“.
Он потом отказался. Стал думать, где ему собрать столько денег, чтобы с Кличко подраться.
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Мэр Киева Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, рассказал, как посетил ресторан, где ему неожиданно предложили подраться, сообщает...
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