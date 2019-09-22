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В Минске начинают включать отопление

23.09.2019 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице начали включать отопление — о том, что батареи уже потеплели в детских садах, с утра сообщают читатели. Информацию о начале отопительного сезона агентству «Минск-Новости» подтвердили в Мингорисполкоме.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

С утра понедельника читатели сообщают в редакцию, что в детских садах Минска начали включать отопление.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович подтвердил, что решение о начале отопительного сезона в социальных объектах принято.

Отопление включается в несколько этапов. Первыми тепло начинают получать медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. Там батареи становятся теплыми, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 суток держится на уровне +10 °С и ниже.

При среднесуточной температуре в течение 5 суток +8 °C и ниже тепло подается в жилфонд, общежития, гостиницы, учебные учреждения, бассейны, общегородские бани, театры. Третья группа потребителей — общественные, административные здания, промышленные предприятия и другие объекты. Туда подавать тепло начинают по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период и после начала отопления жилых домов.

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Теги: Минск
 
 
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Батареи уже потеплели в детских садах.
 
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