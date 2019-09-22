ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске начали включать отопление. Когда уже дома станет тепло?

23.09.2019 12:43 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Чиновники рассказали агентству «Минск-Новости», что отопительный сезон уже начался. Рассказываем, где подают тепло уже сейчас — и когда очередь дойдет до жилого фонда.

В Мингорисполкоме сообщили, что с сегодняшнего утра стали включать отопление в объектах социальной сферы. С 24 сентября (уже завтра) стартует отопительный сезон в жилфонде. Согласно регламенту, подключить все дома службы должны в течение пяти дней. Чиновники пообещали, что постараются закончить процесс быстрее, но важно понимать, что действовать приходится постепенно, чтобы исключить аварийные ситуации.

Этапы подачи тепла

Первыми тепло начинают получать медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. Там батареи становятся теплыми, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти суток держится на уровне +10°С и ниже. При среднесуточной температуре в течение пяти суток +8°C и ниже тепло подается в жилфонд, общежития, гостиницы, учебные учреждения, бассейны, общегородские бани, театры.

Третья группа потребителей — общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты. Туда подавать тепло начинают по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период и после начала отопления жилых домов.

Как проверить, когда потеплеет у меня?

Чтобы узнать заветную дату, надо перейти в рубрику контакт-центр ЖКХ и ввести название улицы (или проспекта) и номер дома. Информация доступна только для домов, которые обслуживает КУП ЖКХ Минска. И пока на сайте заявлено «информация об отключении отопления», он показывает именно дату включения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники рассказали агентству «Минск-Новости», что отопительный сезон уже начался. Рассказываем, где подают тепло уже сейчас — и когда очередь дойдет до жилого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Па начах на гэтым тыдні прагназуюцца замаразкі на глебе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика