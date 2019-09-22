В Минске начали включать отопление. Когда уже дома станет тепло?

Источник материала: KYKY

Чиновники рассказали агентству «Минск-Новости», что отопительный сезон уже начался. Рассказываем, где подают тепло уже сейчас — и когда очередь дойдет до жилого фонда.

В Мингорисполкоме сообщили, что с сегодняшнего утра стали включать отопление в объектах социальной сферы. С 24 сентября (уже завтра) стартует отопительный сезон в жилфонде. Согласно регламенту, подключить все дома службы должны в течение пяти дней. Чиновники пообещали, что постараются закончить процесс быстрее, но важно понимать, что действовать приходится постепенно, чтобы исключить аварийные ситуации.

Этапы подачи тепла

Первыми тепло начинают получать медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. Там батареи становятся теплыми, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти суток держится на уровне +10°С и ниже. При среднесуточной температуре в течение пяти суток +8°C и ниже тепло подается в жилфонд, общежития, гостиницы, учебные учреждения, бассейны, общегородские бани, театры.

Третья группа потребителей — общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты. Туда подавать тепло начинают по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период и после начала отопления жилых домов.

Как проверить, когда потеплеет у меня?

Чтобы узнать заветную дату, надо перейти в рубрику контакт-центр ЖКХ и ввести название улицы (или проспекта) и номер дома. Информация доступна только для домов, которые обслуживает КУП ЖКХ Минска. И пока на сайте заявлено «информация об отключении отопления», он показывает именно дату включения.