ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Священник, которого осудили за заражение людей ВИЧ, вышел на свободу и дал интервью

23.09.2019 12:12 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Дмитрий Бондарь, которого многие беларусы знают как эпатажного «епископа мира», осудили в Новогрудке. В апреле его признали виновным за то, что заражал других людей ВИЧ, и назначили полтора года колонии. Бондарь отбывал наказание в Бобруйске, а неделю назад вышел на свободу и дал первое за последнее время интервью журналистам TUT.by. Кратко цитируем главное.

Напомним: Дмитрий Бондарь — экс-служитель Старокатолической часовни святого Мартина в Новогрудке. Община, которая построила эту часовню, состоит из 25 человек. Известность же беларусу принесла его страница в Instagram: туда он выкладывал обнаженные фото с индийских пляжей, снимал видео-селфи в костеле. Дмитрий дружил с Сергеем Ковалем — бизнесменом, который отстроил под Новогрудком фэнтези-замок Литовка для туристов (он, кстати, снова работает). После задержания «епископа мира» Коваль закрыл двери своего дома, а в новогоднюю ночь покончил с собой.

О том, предупреждал ли он своих партнеров о болезни

«Предупреждал, конечно. Парень, который написал на меня заявление, прекрасно знал, что я ВИЧ-инфицированный. Мы вместе жили, у нас был разговор об этом. Ну и не знать о моей болезни было нельзя: я принимаю кучу препаратов. <...> Следователи нашли всех моих предыдущих партнеров, якобы потерпевших. Все они просили судью меня не наказывать и претензий ко мне не имели. <...> У меня положительный неопределяемый статус. Я даже гипотетически заразить никого не могу. Единственный путь — это переливание крови. Но мою кровь никому не переливали».

О причинах самоубийства создателя усадьбы Литовка

«Он всегда был жизнерадостным человеком, живчиком, сплошной энергией. Никогда у него не было мыслей про самоубийство. Мы веселились, что-то делали, любили просто жить, путешествовали. Но чужая душа — потемки, и что с ним творилось в последние месяцы — я не знаю, меня же рядом не было, увы».

О прошлой карьере 

«Я закончил торгово-экономический колледж и пришел работать бухгалтером в БРСМ, потом стал вторым секретарем, потом первым в районе. Затем стал руководителем новогрудского «Киновидеопроката». При этом, я считаю, что был хорошим руководителем — мы подняли кинотеатр, организовали ночной клуб, поставили точки с попкорном и с премьерами стартовали вместе с Минском, Москвой и Гродно.

[Почему карьера закончилась?] Случилось уголовное дело по статье «Служебный подлог». Я был на отдыхе, не успевал приехать, заполнил документы задним числом. Факт был, получил штраф в 300 базовых величин. Уволился. А потом случилась Литовка. А дальше вы все сами знаете».

Фото обложки: Катерина Гордеева для TUT.by.

Читайте по теме: Священник из Новогрудка со смелым инстаграмом: «Нет в жизни иного предназначения, чем наслаждаться ею»

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Бондарь, которого многие беларусы знают как эпатажного «епископа мира», осудили в Новогрудке. В апреле его признали виновным за то, что заражал других...
 
Новости дня
Новости разные
 
Майли Сайрус бросила девушку, ради которой развелась с мужем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика