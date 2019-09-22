Священник, которого осудили за заражение людей ВИЧ, вышел на свободу и дал интервью

Источник материала: KYKY

Дмитрий Бондарь, которого многие беларусы знают как эпатажного «епископа мира», осудили в Новогрудке. В апреле его признали виновным за то, что заражал других людей ВИЧ, и назначили полтора года колонии. Бондарь отбывал наказание в Бобруйске, а неделю назад вышел на свободу и дал первое за последнее время интервью журналистам TUT.by. Кратко цитируем главное.

Напомним: Дмитрий Бондарь — экс-служитель Старокатолической часовни святого Мартина в Новогрудке. Община, которая построила эту часовню, состоит из 25 человек. Известность же беларусу принесла его страница в Instagram: туда он выкладывал обнаженные фото с индийских пляжей, снимал видео-селфи в костеле. Дмитрий дружил с Сергеем Ковалем — бизнесменом, который отстроил под Новогрудком фэнтези-замок Литовка для туристов (он, кстати, снова работает ). После задержания «епископа мира» Коваль закрыл двери своего дома, а в новогоднюю ночь покончил с собой.

О том, предупреждал ли он своих партнеров о болезни

«Предупреждал, конечно. Парень, который написал на меня заявление, прекрасно знал, что я ВИЧ-инфицированный. Мы вместе жили, у нас был разговор об этом. Ну и не знать о моей болезни было нельзя: я принимаю кучу препаратов. <...> Следователи нашли всех моих предыдущих партнеров, якобы потерпевших. Все они просили судью меня не наказывать и претензий ко мне не имели. <...> У меня положительный неопределяемый статус. Я даже гипотетически заразить никого не могу. Единственный путь — это переливание крови. Но мою кровь никому не переливали».

О причинах самоубийства создателя усадьбы Литовка

«Он всегда был жизнерадостным человеком, живчиком, сплошной энергией. Никогда у него не было мыслей про самоубийство. Мы веселились, что-то делали, любили просто жить, путешествовали. Но чужая душа — потемки, и что с ним творилось в последние месяцы — я не знаю, меня же рядом не было, увы».

О прошлой карьере

«Я закончил торгово-экономический колледж и пришел работать бухгалтером в БРСМ, потом стал вторым секретарем, потом первым в районе. Затем стал руководителем новогрудского «Киновидеопроката». При этом, я считаю, что был хорошим руководителем — мы подняли кинотеатр, организовали ночной клуб, поставили точки с попкорном и с премьерами стартовали вместе с Минском, Москвой и Гродно.

[Почему карьера закончилась?] Случилось уголовное дело по статье «Служебный подлог». Я был на отдыхе, не успевал приехать, заполнил документы задним числом. Факт был, получил штраф в 300 базовых величин. Уволился. А потом случилась Литовка. А дальше вы все сами знаете».

Фото обложки: Катерина Гордеева для TUT.by.