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В Беларуси открылся первый клуб популярного в СНГ фитнес-бренда

23.09.2019 11:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларусь пришел бренд X-Fit — популярная в странах СНГ сеть фитнес-клубов, которой в этом году исполнится 30 лет. За это время она сумела собрать клиентскую базу в почти треть миллиона человек. Рассказываем, что первый открывшийся фитнес-клуб предлагает клиентам и почему на него стоит обратить внимание (особенно «людям в бизнесе»).

Новое премиальное место появилось в бизнес-центре «Футурис» на проспекте Независимости, 173. Площадь тренажерного зала — 710 «квадратов». Он заполнен самым дорогим в Беларуси оборудованием TechnoGym (производят в Италии). Вместе с ним внутри работают три зала для групповых программ, бойцовский клуб, зона функционального многоборья, детский клуб и спортивные секции для детей, а также фан-клубы со специальными программами по интересам. 

Компания оказывет услуги по двум направлениям: клиенты могут выбрать полноформатные клубы со SPA и wellness-зоной X-Fit или демократичные клубы Fit-Studio.

Что здесь такого особенного

— Почти 20 групповых программ, причем одна из них занесена в книгу рекордов Гиннеса (Pump).

— Команда экспертов и тренеров фитнес-департамента экстра-класса, прошедшая отбор из четырех стадий. 

— Большой подземный паркинг на 220 машино-мест и плоскостные парковки вокруг здания, плюс машино-места на близлежащих улицах. Итого — тысяча мест.

— Удобные шкафчиками, которые изготавливали по заказу, с электронной системой замков.

— Кабинет неформальной функциональной диагностики и фитнес-тестирование с полным сопровождением тренировочного процесса.

— Возможность посещений во время рабочих командировок и отдыха в городах России в клубах-партнерах сети X-Fit. 

— Наличие фитнес-программ для детей — например, с ребенком занимаются в детской комнате, пока клиент проходит собственную тренировку.

— Панорамное остекление с потоком естественного света, налаженная система вентиляции и кондиционирования.


— Кафе на первом этаже клуба.

— Особая программа тренировок для беременных. Ее составляют с учетом срока беременности клиента. Программа состоят из силовых упражнений, пилатеса, йоги, подвесного тренинга, стретчинга, дыхательной гимнастики. Более того, на базе клуба проводятся персональные консультации и тренировки по подготовке к беременности.

— Диагностика, тестирование, тейпирование, массаж.

 
 
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В Беларусь пришел бренд X-Fit — популярная в странах СНГ сеть фитнес-клубов, которой в этом году исполнится 30 лет. За это время она сумела собрать клиентскую базу в...
 
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