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Есть ли жизнь на пенсии? Сколько денег получают Пугачева, Лолита, Светличная и другие звезды

23.09.2019 12:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пенсионеры из Европы и США постоянно путешествуют, а вот их ровесники из бывшего СССР зачастую живут от пенсии до пенсии. А какую сумму государство выплачивает звездам? Казалось бы, кто-то, а они заслужили достаток и почет. «Телепрограмма» выяснила суммы их пенсий. Как оказалось, повезло далеко не всем.

1,6 тысячи белорусских рублей — Светлана Светличная


Светлана Светличная. Фото: wikimedia.org

79-летняя актриса охотно ездит по кинофестивалям и участвует в творческих встречах со зрителями. Говорит, что делает это на за гонорары, а для удовольствиям. Светлана Афанасьевна не скрывает: «Пенсия у меня очень хорошая — сейчас выходит почти 50 тысяч [российских рублей]». Это почти 1,6 тысяч белорусских.

1,5 тысячи белорусских рублей — Алла Пугачева


Фото: politeka.net

Пенсия 70-летней Примадонны (вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР) составляет 47 тысяч российских рублей (1,5 тысяч белорусских). Часть денег она отдает на благотворительность.

1,3 тысячи белорусских рублей — Алена Свиридова


Алена Свиридова. Фото: wikimedia.org

Вместе с надбавкой за звание заслуженной артистки России пенсия 57-летней Свиридовой получает неплохую сумму. «У меня когда-то стипендия была 40 рублей, а теперь пенсия почти такая же — 41 тысяча [российских рублей]», — шутит Свиридова.

958 белорусских рублей — Николай Дроздов


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Разумеется, 82-летний телеведущий и ученый не живет на одну пенсию. Он снимается в рекламе, выступает с лекциями и даже возит туристов в заграничные путешествия.

— Пенсия у меня около 30 тысяч [российских] рублей (958 белорусских рублей), а зарплата в университете сейчас даже меньше. Нам вдвоем с женой бы хватило, конечно. Но приходится помогать дочке и двум внукам, потому что там никто не работает. Отец детей высылает что-то «а-ля алименты». А внукам за все их кружки платить надо, и Лена пранаямой (разновидность йоги) занимается. Старшей дочери тоже эпизодически помогаю, — рассказывал Дроздов «Телепрограмме».

671 белорусский рубль — Лолита


Лолита

— Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу (671 белорусский рубль)! — призналась 55-летняя певица. — Ожидала 7 — 8, но пронесло! Но еще не пробовала жить на эти деньги…

447 белорусских рублей — Роза Сябитова


Роза Сябитова. Фото: wikipedia.org

57-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» объяснила «Телепрограмме», почему она всегда будет работающей пенсионеркой:

— Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и никогда на нее не рассчитывала. Я пенсионерка, получаю около 14 тысяч рублей (447 белорусских). Может, кто-то и может прожить на эти деньги, но я привыкла жить дорого, люблю комфорт. Ради этого тружусь с 18 лет, для меня работа — это смысл жизни. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают. Или пока из ума не выживу…

 
 
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Пенсионеры из Европы и США постоянно путешествуют, а вот их ровесники из бывшего СССР зачастую живут от пенсии до пенсии. А какую сумму государство выплачивает...
 
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