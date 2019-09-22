Семья из Снова заняла второе место в областном конкурсе «Властелин села-2019»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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20 сентября в Любанском районе прошел областной этап ежегодного республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2019».

За звание лучшей, трудолюбивой и молодой сельской семьи боролись 17 семей из разных уголков Минщины. Среди участников проекта нынешнего года были семьи механизаторов, животноводов, трактористов, водителей, лесников, почтальонов, педагогов и даже врачей, которые и свою жизнь, и профессиональную деятельность связали с сельской местностью.









Идейным вдохновителем проекта областного тура выступила Минская областная организация ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» при поддержке всех заинтересованных структур.

Участники креативно представили свою хозяйственность и гостеприимство в конкурсе защиты подворий и визитных карточек «Вітаем па-беларуску», рубке и складировании дров (конкурс «Дровосеки»), профессионализм в изготовлении лавочек (конкурс «Ловкачи»), прошли сельскую спортивную эстафету на лучшее время. Также каждая семья-участница поучаствовала в интеллектуальной викторине на лучшее знание своей малой родины (конкурс «Интеллектуалы села»).

В группе Минского областного комитета ОО «БРСМ» в социальной сети «ВКонтакте» «Моладзь Міншчыны» прошел онлайн-конкурс видеороликов «Вось маё!», где участники областного этапа проекта продемонстрировали свои подворья и уклад жизни современной семьи, живущей на селе.

Оценивало конкурс компетентное жюри, в состав которого вошли представители власти, профсоюзов, комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, а также общественных организаций.

По итогам всех соревнований третье место заняла семья Андрея и Татьяны Станкевичей из Копыльского района. На втором — представители Несвижчины Александр и Ксения Рацкевич – из аг. Снов, которые выступали вместе с сыном Тимофеем. К чести наших участников, они стали первыми в конкурсе защиты подворий и визитных карточек «Вітаем па-беларуску».

Победителями были признаны Ольга и Петр Мечковские из Молодечненского района. Помимо главных наград и призов, они получили право представлять Минскую область в финале республиканского проекта «Властелин села-2019», который пройдет 28 сентября в Ракове.

«НН».