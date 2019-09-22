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В Полоцке бесправник сбил двух 15-летних девочек

23.09.2019 12:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Полоцке водитель без права на управление транспортным средством совершил наезд на двух школьниц.   

По информации УВД Витебского облисполкома, вечером 21 сентября 26-летний житель Новополоцка совершал обгон. В какой-то момент водитель не справился с управлением, из-за чего наехал на двух 15-летних школьниц.  

В Полоцке бесправник сбил двух 15-летних девочек
Фото: vk.com/vitebsk__jai 

В результате девочки получили травмы и были госпитализированы в реанимацию Полоцкой ЦРБ. Специалисты проводят проверку по факту происшествия.  

А августе в Полоцке МАЗ сбил 7-летнюю девочку на пешеходном переходе (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Полоцке водитель без права на управление транспортным средством совершил наезд на двух школьниц.    По информации УВД Витебского...
 
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