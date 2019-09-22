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В Полоцке бесправник сбил двух 15-летних девочек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Полоцке водитель без права на управление транспортным средством совершил наезд на двух школьниц.
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В результате девочки получили травмы и были госпитализированы в реанимацию Полоцкой ЦРБ. Специалисты проводят проверку по факту происшествия.
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Новости Беларуси. В Полоцке водитель без права на управление транспортным средством совершил наезд на двух школьниц. По информации УВД Витебского...
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