В Полоцке бесправник сбил двух 15-летних девочек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Полоцке водитель без права на управление транспортным средством совершил наезд на двух школьниц.

По информации УВД Витебского облисполкома, вечером 21 сентября 26-летний житель Новополоцка совершал обгон. В какой-то момент водитель не справился с управлением, из-за чего наехал на двух 15-летних школьниц.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

В результате девочки получили травмы и были госпитализированы в реанимацию Полоцкой ЦРБ. Специалисты проводят проверку по факту происшествия.