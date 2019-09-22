В Горках на пожаре спасли пожилую женщину

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Горках во время пожара была спасена хозяйка квартиры.

По информации МЧС Беларуси, утром 22 сентября сотрудники службы получили сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже. Спасатели обнаружили пенсионерку на полу в одной из комнат. Женщину передали медикам, она была госпитализирована с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольное опьянение».



Фото: МЧС Беларуси

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Огонь повредил постельные принадлежности и имущество. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась.



Фото: МЧС Беларуси

Обстотельства происшествия устанавливают специалисты. Рассматриваемая версия возникновения огня — неосторожное обращение с огнем при курении.