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В Горках на пожаре спасли пожилую женщину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Горках во время пожара была спасена хозяйка квартиры.
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Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Огонь повредил постельные принадлежности и имущество. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась.
Обстотельства происшествия устанавливают специалисты. Рассматриваемая версия возникновения огня — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Новости Беларуси. В Горках во время пожара была спасена хозяйка квартиры. По информации МЧС Беларуси, утром 22 сентября сотрудники службы получили сообщение о...
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