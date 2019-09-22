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В Горках на пожаре спасли пожилую женщину

23.09.2019 12:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Горках во время пожара была спасена хозяйка квартиры.

По информации МЧС Беларуси, утром 22 сентября сотрудники службы получили сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже. Спасатели обнаружили пенсионерку на полу в одной из комнат. Женщину передали медикам, она была госпитализирована с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольное опьянение».

В Горках на пожаре спасли пожилую женщину
Фото: МЧС Беларуси

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Огонь повредил постельные принадлежности и имущество. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась.

В Горках на пожаре спасли пожилую женщину
Фото: МЧС Беларуси

Обстотельства происшествия устанавливают специалисты. Рассматриваемая версия возникновения огня — неосторожное обращение с огнем при курении.

Недавно в Бобруйске горела квартира. Сотрудники МЧС спали пенсионера (читать далее).

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Новости Беларуси. В Горках во время пожара была спасена хозяйка квартиры. По информации МЧС Беларуси, утром 22 сентября сотрудники службы получили сообщение о...
 
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