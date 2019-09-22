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Минжилкомхоз определил нормативы расходов на благоустройство и ремонт дорог на 2020 год

23.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минжилкомхоз определил нормативы расходов на благоустройство и ремонт дорог на 2020 год

Министерство жилищно-коммунального хозяйства постановлением №12 от 11 сентября текущего года определило минимальные нормативы планирования расходов в 2020 году на содержание, ремонт улично-дорожной сети и благоустройство населенных пунктов, включая придомовые территории. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, для Минска установлен норматив планирования объемов работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства Br1,27, для других населенных пунктов — Br0,21-0,27 в расчете на 1 кв.м обслуживаемых площадей.

На поддержание санитарного и технического состояния дворов многоэтажек в столице планируется потратить не менее Br26, в областных центрах и 11 крупных городах (имеющих население более 80 тыс. человек и являющихся потенциальными центрами экономического роста) — не менее Br12, в других населенных пунктах — не менее Br8 на каждого жильца.

Расходы на уличное освещение рассчитываются из сумм Br222,49 (в Минске) и Br102,69-136,92 (в других регионах) на один осветительный прибор, на дождевую канализацию — Br2,8 и Br1,6 на 1 м соответственно, на искусственные сооружения — Br1,37 на 1 кв.м.

Что касается ямочного ремонта дорог за пределами дворовых территорий, то минимальный норматив составит Br4,03 на 1 кв.м в Минске, Br0,38 — в Гомельской области, Br0,5 — в Витебской и Гродненской областях, Br0,63 — в Брестской, Br0,75 — в Могилевской, Br1,51 — в Минской области. Если речь идет не об областных центрах и 11 крупных городах, то цифры таковы — Br0,38-0,63 на 1 кв.м.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства постановлением №12 от 11 сентября текущего года определило минимальные нормативы планирования расходов в 2020 году на...
 
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