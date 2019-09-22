Стало известно, кому перешли два здания в самом центре Минска, где раньше был Верховный суд

Источник материала: Tut.by

В апреле Верховный суд переехал в новое здание на Орловской, которое построили за 109,5 миллиона рублей. До этого госорган работал по двум адресам — на Ленина, 28 и Володарского, 8. Стало известно, кому перешли эти два здания в центре Минска после переезда учреждения.



Здание суда на Ленина, 28

Согласно данным единого регистра недвижимого имущества, здание бывшего Верховного суда на Ленина, 28 в августе передали Главному хозяйственному управлению Управления делами президента. Теперь право оперативного управления принадлежит ему.

Получить комментарий о том, как здание планируют использовать, пока не удалось.

Главное хозяйственное управление — крупный оператор на рынке нежилой недвижимости, учреждение сдает в аренду государственные административные здания. На сайте организации в списке свободных помещений этого объекта мы не обнаружили.

Строение на Ленина, 28 — памятник архитектуры, его общая площадь — 4,7 тысячи «квадратов».



Бывшее здание суда на Володарского, 8

Право оперативного управления на второй объект, на Володарского, 8, еще в мае передали Экономическому суду Минской области, который занимает два этажа на Жилуновича. В суде нам рассказывали, что в планах есть переезд.

Постройка на Володарского, 8, занимает 2,4 тысячи «квадратов», она тоже памятник архитектуры.