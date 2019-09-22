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Стало известно, кому перешли два здания в самом центре Минска, где раньше был Верховный суд
Источник материала: Tut.by
В апреле Верховный суд переехал в новое здание на Орловской, которое
Согласно данным единого регистра недвижимого имущества, здание бывшего Верховного суда на Ленина, 28 в августе передали Главному хозяйственному управлению Управления делами президента. Теперь право оперативного управления принадлежит ему.
Получить комментарий о том, как здание планируют использовать, пока не удалось.
Главное хозяйственное управление — крупный оператор на рынке нежилой недвижимости, учреждение сдает в аренду государственные административные здания. На сайте организации в списке свободных помещений этого объекта мы не обнаружили.
Строение на Ленина, 28 — памятник архитектуры, его общая площадь — 4,7 тысячи «квадратов».
Право оперативного управления на второй объект, на Володарского, 8, еще в мае передали Экономическому суду Минской области, который занимает два этажа на Жилуновича. В суде нам рассказывали, что в планах есть переезд.
Постройка на Володарского, 8, занимает 2,4 тысячи «квадратов», она тоже памятник архитектуры.
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Верховный суд переехал в новое здание на Орловской за 109,5 миллиона рублей. А кому передали помещения на Ленина, 28 и Володарского, 8?
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