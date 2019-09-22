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Лукашенко – Зайцу и Русому: просто под обещания денег не будет

23.09.2019 13:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко – Зайцу и Русому: просто под обещания денег не будет

Президент Беларуси особо подчеркнул, что выделение любых средств возможно только после тщательного просчета, что ими грамотно распорядятся.

Оказание поддержки тем или иным проектам, в том числе на региональном уровне, выделение средств возможно только на основании четкого расчета, что вложения окупятся и будут приносить положительный эффект.

Об этом Александр Лукашенко заявил 23 сентября на встрече с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцем и помощником президента - инспектором по Могилевской области Михаилом Русым.

В самом начале разговора президент подчеркнул, что если руководство области планирует обращаться с какими-то просьбами о поддержке и выделении средств, то надо помнить, что в стране есть и другие регионы.

«Всегда нужно держать в уме, что президент видит и Гродненскую, и Брестскую, и Гомельскую области… А в Гомельской, вы знаете, тоже проблем, к сожалению, не меньше, чем в Могилевской или даже Витебской области. Поэтому давайте обсуждать все ваши предложения и проблемы с точки зрения финансовых возможностей нашей Беларуси", - сказал он.

Лукашенко особо подчеркнул, что выделение любых средств возможно только после тщательного просчета, что ими грамотно распорядятся.

"Я, конечно, вам очень верю, но просто под обещания денег не будет. Мы должны видеть четкий расчет. Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги. И не только которые республика вам или банки смогут предоставить, но вы должны видеть и возврат собственных средств. Это для вас очень важно. Если вы планируете одолжить деньги, а вернуть через 15-20 лет, то с вами никто разговаривать не будет. Нас с вами не будет", - заметил белорусский лидер.

 
 
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Президент Беларуси особо подчеркнул, что выделение любых средств возможно только после тщательного просчета, что ими грамотно распорядятся.
 
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