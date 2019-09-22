Источник материала: Myfin



Платежное кольцо от МТБанка протестируют известные белорусы

Для Беларуси платежное кольцо – долгожданная новинка. Этот современный платежный инструмент уже был с триумфом запущен в Украине и России, а теперь доступен и белорусам. Оценить уровень технологии и серьезность своих намерений МТБанк пригласил десять популярных белорусов. В списке телеведущий Евгений Булка, шоумен Андрей Бонд, фудблогеры Григорий GdeHodil, Таня Кирьянова и Александра Виторская, создатель конференции «Бизнес-Пробуждение» Антон Короткий, 1-я вице-миссис Мира 2018 Таня Ринейская, фитнес-тренер Дэвид Ван Ли, а также блогеры Инга Купчина и Паша Бабарико. В течение двух недель они будут оплачивать кольцом свои покупки, ходить в кафе и кинотеатры, заниматься в спортивном зале и тестировать кольцо в других повседневных ситуациях.

Следить за ходом тестирования уже можно в Instagram профилях популярных тестировщиков.