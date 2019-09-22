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Платежное кольцо от МТБанка протестируют известные белорусы
Источник материала: Myfin
Для Беларуси платежное кольцо – долгожданная новинка. Этот современный платежный инструмент уже был с триумфом запущен в Украине и России, а теперь доступен и белорусам. Оценить уровень технологии и серьезность своих намерений
Следить за ходом тестирования уже можно в Instagram профилях популярных тестировщиков.
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О выводе нового для Беларуси платежного инструмента для бесконтактных платежей платежного кольца Visa МТБанк объявил летом этого года.
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