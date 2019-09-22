Источник материала: Myfin



Белорусам предложили открывать счета в кунах, лирах и динарах

Осуществлять безналичные расчеты в новых валютах могут как физлица, так и компании. Для этого БПС-Сбербанк открывает счет в банке другой страны, позволяя свободно управлять финансами. Сам перевод при этом обходится дешевле, чем при обмене валюты и стандартной транзакции между банками.