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Белорусам предложили открывать счета в кунах, лирах и динарах

23.09.2019 12:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусам предложили открывать счета в кунах, лирах и динарах
Белорусам предложили открывать счета в кунах, лирах и динарах

Осуществлять безналичные расчеты в новых валютах могут как физлица, так и компании. Для этого БПС-Сбербанк открывает счет в банке другой страны, позволяя свободно управлять финансами. Сам перевод при этом обходится дешевле, чем при обмене валюты и стандартной транзакции между банками.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси теперь можно вести финансы в хорватских кунах, сербских динарах и турецких лирах.
 
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