ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прохладная погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси на этой неделе

23.09.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Прохладная погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прохладная погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси на этой неделе

«В течение рабочей недели преобладающее влияние на погодные условия в Беларуси будет оказывать скандинавский антициклон, сформированный в холодном воздухе. Будет преимущественно без осадков, в ночные часы при ясном небе ожидаются заморозки. В конце рабочей недели по югу страны скажется влияние более теплой и влажной воздушной массы, а в выходные дни атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, обусловят кратковременные дожди», — сказали в Белгидромете.

Во вторник, 24 сентября, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ночью во многих районах страны ожидаются заморозки до 4 градусов, лишь местами температура воздуха будет 1-4 градусов выше нуля. Днем ожидается 8-14 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 16 градусов.

В среду, 25 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 3, местами температура воздуха составит 1-6 градусов выше нуля. Днем будет 8-15 градусов тепла, по юго-западу — плюс 16-17.

В четверг, 26 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, местами, в основном по северо-востоку страны, возможны заморозки до 3 градусов, днем будет 10-16 градусов тепла. В юго-западных районах страны ночью будет 9-10 градусов тепла, днем — плюс 17-18 градусов.

В пятницу, 27 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь по югу страны местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, по юго-западу — до плюс 10 градусов, местами, в основном по северо-востоку страны, возможны заморозки до 3 градусов. Днем будет 11-18 градусов тепла.

В субботу, 28 сентября, атмосферный фронт обусловит ночью и утром по западу, днем — на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по востоку местами возможны заморозки до 2 градусов, днем будет 12-18 градусов тепла. По юго-западу страны ночью будет 9-10 градусов выше нуля, днем — плюс 19-20 градусов.

В воскресенье, 29 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет 13-18 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 20.

Источник: БелТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прохладная погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по
 
Новости дня
Новости разные
 
Кличко предложили подраться в ресторане, но он согласился только за 2 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика