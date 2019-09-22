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В Минске проходят соревнования между сотрудниками спецподразделений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На огневом рубеже более сотни бойцов из Беларуси и России. В Минске начались соревнования между сотрудниками спецподразделений по стрельбе из боевого оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они демонстрируют владение автоматами, пистолетами и снайперскими винтовками. Причем цели поражаются из машин, инсценируют и освобождение от террористов самолета и кафе.
Сотрудник спецподразделения группы «А» КГБ Беларуси:
Соревнования продлятся до пятницы. Приурочены они к 30-летию спецгруппы «А» КГБ Беларуси. Юбилей элитное подразделение встретит следующей весной.
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Новости Беларуси. На огневом рубеже более сотни бойцов из Беларуси и России. В Минске начались соревнования между сотрудниками спецподразделений по стрельбе из...
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