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В Минске проходят соревнования между сотрудниками спецподразделений

23.09.2019 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На огневом рубеже более сотни бойцов из Беларуси и России. В Минске начались соревнования между сотрудниками спецподразделений по стрельбе из боевого оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходят соревнования между сотрудниками спецподразделений

Они демонстрируют владение автоматами, пистолетами и снайперскими винтовками. Причем цели поражаются из машин, инсценируют и освобождение от террористов самолета и кафе.

В Минске проходят соревнования между сотрудниками спецподразделений

Сотрудник спецподразделения группы «А» КГБ Беларуси:
Мы можем на этих соревнованиях выявить лучших стрелков, лучшие команды, пропагандировать современные методики стрельбы. Ну и обменяться боевым и учебно-тренировочным опытом.

В Минске проходят соревнования между сотрудниками спецподразделений

Соревнования продлятся до пятницы. Приурочены они к 30-летию спецгруппы «А» КГБ Беларуси. Юбилей элитное подразделение встретит следующей весной.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На огневом рубеже более сотни бойцов из Беларуси и России. В Минске начались соревнования между сотрудниками спецподразделений по стрельбе из...
 
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