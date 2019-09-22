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В Барановичах 13-летний пешеход попал под колёса Volkswagen
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 сентября около половины первого дня в Барановичах произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Как
Пострадавший с травмами доставлен в больницу. По факту аварии ведётся проверка.
На прошлой неделе в Полоцке под колёса автомобиля попали две 15-летние девушки.
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Новости Беларуси. 22 сентября около половины первого дня в Барановичах произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
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