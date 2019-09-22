|
Александр Лукашенко – Михаилу Русому и Леониду Зайцу: Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 сентября Александр Лукашенко принял с докладом инспектора по Могилевской области Михаила Русого и губернатора Леонида Зайца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь на встрече шла о развитии этого региона. Финансово поддерживать те или иные проекты государство готово только на основании точного расчета, заявил Президент. Глава государства отметил: оба чиновника имеют опыт работы в правительстве, хорошо ориентируются в сфере АПК. И должны понимать, что в поддержке сегодня нуждается не только Могилевская область, но и остальные регионы страны. Президент также потребовал вносить близкие к жизни предложения. И главное: деньги, выделенные в качестве помощи, должны работать сразу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Председатель облисполкома после встречи у главы государства пояснил, что в Могилевской области разработана программа развития. Она рассчитана до 2025 года и касается не только агропромышленного комплекса. Стоит задача дать возможность каждому жителю региона зарабатывать не менее 1000 рублей в месяц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко – Михаилу Русому и Леониду Зайцу: Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги
Новости Беларуси. 23 сентября Александр Лукашенко принял с докладом инспектора по Могилевской области Михаила Русого и губернатора Леонида Зайца, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)