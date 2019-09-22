ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сморгонском районе мужчина после избиения сожительницей впал в кому

23.09.2019 14:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Сморгонском районе женщина избила мужчину. Пострадавший находится в коме.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, о потерпевшем правоохранителям поступила информация из больницы. Медики пояснили, что к ним в бессознательном состоянии был доставлен 42-летний мужчина.

Сотрудники милиции посетили место жительства пострадавшего. Его сожительница заявила, что накануне мужчина выпивал и вернулся домой уже в таком состоянии. Через день гражданину стало совсем плохо.

Однако правоохранители выяснили, что женщина сказала неправду. Подозреваемая была в гостях вместе с потерпевшим. Когда сожители возвращались домой, между ними возникла ссора. Фигурантка повалила мужчину на землю и несколько раз ударила его ногой по голове.

После этого гражданин самостоятельно вернулся домой, но вскоре его самочувствие сильно ухудшилось. Это заметил сын подозреваемой и вечером следующего дня вызвал скорую.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».

На прошлой неделе в Добруше мужчина хотел помочь человеку и был избит.

Расследование уголовного дела завершено – подробности здесь.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Сморгонском районе женщина избила мужчину. Пострадавший находится в коме. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, о потерпевшем...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жлобинском районе из-за внезапно выбежавшего на дорогу лося произошла авария, пострадали двое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика