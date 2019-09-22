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В Сморгонском районе мужчина после избиения сожительницей впал в кому
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Сморгонском районе женщина избила мужчину. Пострадавший находится в коме.
Как
Сотрудники милиции посетили место жительства пострадавшего. Его сожительница заявила, что накануне мужчина выпивал и вернулся домой уже в таком состоянии. Через день гражданину стало совсем плохо.
Однако правоохранители выяснили, что женщина сказала неправду. Подозреваемая была в гостях вместе с потерпевшим. Когда сожители возвращались домой, между ними возникла ссора. Фигурантка повалила мужчину на землю и несколько раз ударила его ногой по голове.
После этого гражданин самостоятельно вернулся домой, но вскоре его самочувствие сильно ухудшилось. Это заметил сын подозреваемой и вечером следующего дня вызвал скорую.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».
На прошлой неделе в Добруше мужчина хотел помочь человеку и был избит.
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Новости Беларуси. В Сморгонском районе женщина избила мужчину. Пострадавший находится в коме. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, о потерпевшем...
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