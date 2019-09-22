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Установлены подробности убийства Михаила Круга. Уголовное дело прекращено спустя 17 лет

23.09.2019 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Установлены все детали убийства певца Михаила Круга, которое произошло 17 лет назад в Твери.  

По информации Следственного комитета России, вечером 30 июня 2002 года в день города Твери в дом исполнителя проникли двое мужчин для ограбления. Один из них совершил убийство Михаила Круга. По горячим следам раскрыть преступление не удалось.  

Проводилась тщательная работа по восстановлению деталей преступления. Отрабатывались различные версии, среди которых личные конфликты, корыстный мотив совершения преступления, также рассматривалась причастность к убийству ранее судимых и наркозависимых лиц. Были проверены все знакомые Круга, организаторы выступлений, жители поселка, где был убит певец.  

В поле зрения правоохранителей попали члены банды «Тверские волки», которые действовали в то время на территории города. На причастность к убийству Круга проверялся член этой банды Александр Агеев – он полностью отрицал свою вину. Прямых доказательств получено не было.  

Установлены подробности убийства Михаила Круга. Уголовное дело прекращено спустя 17 лет
Фото: СК РФ  

Дело возобновилось спустя 17 лет. Были установлены лица, которые причастны к совершению преступления. В целях проверки полученной оперативной информации из исправительных колоний в Тверской следственный изолятор были этапированы осужденные к пожизненному заключению за совершение ряда заказных убийств члены банды «Тверские волки» Александр Осипов и Александр Агеев.   

Последний признался в нападении на дом Круга вместе с Дмитрием Веселовым. Агеев указал мотивы преступления и сообщил, что убийство певца не планировалось. Преступники должны были по указанию криминального авторитета попасть в дом, чтобы похитить ценности и антиквариат. По сведениям банды, исполнителя с семьей не должно было быть дома.  

Заказчик думал, что певец увидит, что его ограбили, и обратится к авторитету за помощью. Имущество вернут, а Круг будет обязан платить гонорары с выступлений.  

Михаил Круг с семьей неожиданно вернулся домой, когда там находились преступники. Веселов применил к теще певца насилие, а когда за женщину вступился Круг, то в него встретили дважды. Затем застрелили собаку. Преступники скрылись с места происшествия. Исполнитель скончался в больнице от ран.  

Дмитрия Веселова убил весной 2003 года член банды «Тверские волки» Александр Осипов, он отбывает пожизненное заключение. Мужчина рассказал, что застрелил Веселова из-за убийства Круга, потому что был знаком с ним и был поклонником его творчества.  

Показания Александра Агеева полностью проверены и нашли подтверждение. С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.    

Ирина Круг: Если бы он был жив, я бы сейчас не стояла на этой сцене, а воспитывала бы детей (читать далее).    

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Новости России. Установлены все детали убийства певца Михаила Круга, которое произошло 17 лет назад в Твери.   По информации Следственного комитета России, вечером...
 
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