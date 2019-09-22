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Установлены подробности убийства Михаила Круга. Уголовное дело прекращено спустя 17 лет
Источник материала: СТВ
Новости России. Установлены все детали убийства певца Михаила Круга, которое произошло 17 лет назад в Твери.
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Проводилась тщательная работа по восстановлению деталей преступления. Отрабатывались различные версии, среди которых личные конфликты, корыстный мотив совершения преступления, также рассматривалась причастность к убийству ранее судимых и наркозависимых лиц. Были проверены все знакомые Круга, организаторы выступлений, жители поселка, где был убит певец.
В поле зрения правоохранителей попали члены банды «Тверские волки», которые действовали в то время на территории города. На причастность к убийству Круга проверялся член этой банды Александр Агеев – он полностью отрицал свою вину. Прямых доказательств получено не было.
Дело возобновилось спустя 17 лет. Были установлены лица, которые причастны к совершению преступления. В целях проверки полученной оперативной информации из исправительных колоний в Тверской следственный изолятор были этапированы осужденные к пожизненному заключению за совершение ряда заказных убийств члены банды «Тверские волки» Александр Осипов и Александр Агеев.
Последний признался в нападении на дом Круга вместе с Дмитрием Веселовым. Агеев указал мотивы преступления и сообщил, что убийство певца не планировалось. Преступники должны были по указанию криминального авторитета попасть в дом, чтобы похитить ценности и антиквариат. По сведениям банды, исполнителя с семьей не должно было быть дома.
Заказчик думал, что певец увидит, что его ограбили, и обратится к авторитету за помощью. Имущество вернут, а Круг будет обязан платить гонорары с выступлений.
Михаил Круг с семьей неожиданно вернулся домой, когда там находились преступники. Веселов применил к теще певца насилие, а когда за женщину вступился Круг, то в него встретили дважды. Затем застрелили собаку. Преступники скрылись с места происшествия. Исполнитель скончался в больнице от ран.
Дмитрия Веселова убил весной 2003 года член банды «Тверские волки» Александр Осипов, он отбывает пожизненное заключение. Мужчина рассказал, что застрелил Веселова из-за убийства Круга, потому что был знаком с ним и был поклонником его творчества.
Показания Александра Агеева полностью проверены и нашли подтверждение. С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.
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Новости России. Установлены все детали убийства певца Михаила Круга, которое произошло 17 лет назад в Твери. По информации Следственного комитета России, вечером...
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