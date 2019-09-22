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Президент Беларуси: страна оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности

23.09.2019 14:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Об этом заявил 23 сентября Президент, принимая с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в мире складывается непростая ситуация, которая отражается и на Беларуси. Так, после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США заявили о возможности размещения такого вооружения в Европе. Учитывая нарастающее напряжение в регионе, вопросы безопасности в нашей стране выходят на первый план. 

В ходе встречи Президент интересовался выполнением отдельных поручений и в целом ситуацией в оборонке. К примеру, как обстоят дела на авиаремонтных заводах в Барановичах и Орше, в компании «Техника связи» в Барани. Эти предприятия занимаются разработкой новейших вооружений. Одно из последних – белорусская ракета средней дальности. Есть намерения создать более мощный образец.

Президент Беларуси: страна оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы создали среднюю ракету (примерно 300 километров). Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет, на основании той базы, которая существует, на основании опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения. Хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и как решаются те задачи, которые были поставлены.

Я, конечно, не хотел бы, чтобы сегодняшний ваш доклад прозвучал как некое бряцание оружием, я это вообще напрочь не воспринимаю, особенно в это горячее время. Особенно в Беларуси. Вы знаете, что в фокусе внимания оказалась наша страна, особенно в связи с разрывом Договора о ракетах малой и средней дальности, о некой перспективе размещения этих ракет в Европе, против чего мы категорически против выступаем, я уже не единожды об этом говорил. Поэтому никакого бряцания оружием здесь нет и быть не может. Просто речь идет о том, что мы также находясь в этом «котле», в этой горячей, можно сказать, политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности.

Президент Беларуси: страна оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности

Роман Головченко отметил, что в целом ведомство справляется с поставленными задачами. Оборонные предприятия работают достаточно успешно. Так, средняя зарплата в отрасли превышает 1500 рублей. Это достаточно высокий показатель, но, как отметил Президент, нужно подтягивать и тех, кто подпадает под категорию низкооплачиваемых работников.

Президент Беларуси: страна оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности

Александр Лукашенко:
Я посмотрел по Орше: хорошо, что вы уже к концу года в среднем хотя бы выйдете на 1000 рублей. Но надо видеть, что в Госвоенпроме есть низкооплачиваемые работники, и их зарплату, как по всей стране, надо подтягивать к этой средней зарплате.

Отнюдь я вас не толкаю к тому, чтобы вы платили людям незаработанные деньги. У нас еще, знаете, есть люди, которые работают по советским нормам. Придут, тряпкой или шваброй помахают полтора часа в день, числятся на должности, и они считают, что у них зарплата должна быть 1000 рублей. Да нет, надо сегодня напрягаться. Мы в рынке работаем: что заработали, то и поделили. Это тоже ваша проблема, как оптимизировать численность.

Но те люди, которые у вас работают, им надо платить зарплату, коль вы их наняли. И людям надо платить такую зарплату, чтобы они могли выжить в этой ситуации. Хотя бы минимально. А остальное пусть они всей семьей где-то подрабатывают, если чего-то мало или чего-то хотят купить. А как иначе? Так во всем мире.

Президент Беларуси: страна оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности

Но вот этот минимум, эту подушку безопасности для людей мы должны создать. 1000 рублей – это, конечно, не какая-то там заоблачная зарплата, когда я устанавливал этот уровень. Но я понимал, что это тот минимум, который государство в среднем должно оказать поддержку, помощь, чтобы люди заработали. Но не забывайте о низкооплачиваемых должностях.

Сейчас в отрасли заняты около 30 тысяч человек. Сфера постоянно развивается. Появляются рабочие места и новые предприятия, продукция которых востребована как в нашей стране, так и за ее пределами.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Роман Головченко
 
 
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Новости Беларуси. Об этом заявил 23 сентября Президент, принимая с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко,...
 
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