Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе

Источник материала: Аргументы и факты

Сотрудники Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили на Эльбрусе мертвым белорусского альпиниста, который перестал выходить на связь несколько дней назад. Об этом сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев.

"На северной стороне Эльбруса обнаружили тело пропавшего альпиниста из Беларуси. Нашли сотрудники Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России в районе скал Ленца, на высоте около 4,7 тыс. м, сейчас его транспортируют вниз", - сказал Абдуллах Гулиев.

О пропаже 62-летнего белорусского альпиниста сообщил в МЧС России его сын вечером 18 сентября. Путешественник не был зарегистрирован в МЧС РФ, направлялся на восточную вершину горы и не вышел на связь в условленное время. В поисках были задействованы спасатели и вертолет.

Позднее из-за погоды поиски были приостановлены, обследование склонов горы с вертолета результатов не дало. Поиски были переведены в периодичный режим.-