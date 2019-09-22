Персональной выставка Николая Мищенко откроется 26 сентября

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За многолетнюю творческую деятельность Николай Евгеньевич Мищенко не только обращался к различным жанрам и техникам изобразительного искусства, но и создал свой неповторимый стиль. Живописные и акварельные работы художника широко известны не только в родной Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Кроме того, значительное место в деятельности Николая Мищенко занимает и пленэрная работа. За последние 15 лет он был организатором и участником многих международных пленэров, посвященных памяти классиков пейзажного искусства В. Бялыницкого-Бирули, В. Цвирко, В. Сидорова.

Работая в непосредственном контакте с природой, живописец мастерски улавливает и передает на полотне едва заметные оттенки и полутона, которые в обыденной жизни мы и не замечаем. Из-под кисти художника на холсте рождаются нежная зелень весны, запах летнего луга, огненно-рыжий окрас осени, серебристость зимы. Свои субъективные представления мастер облекает в «эмоциональную» активность природы и создает реалистичные, простые, четко выстроенные композиции.

В экспозиции будет представлено около 40 живописных работ, созданных художником за последние 15 лет. Представленная в Национальном художественном музее Республики Беларусь выставка работ Николая Мищенко – его творческий путь, свидетельствующий о безграничной увлеченности и преданности мастера своему ремеслу.

Выставка будет работать с 26 сентября по 27 октября 2019 года.