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Персональной выставка Николая Мищенко откроется 26 сентября

23.09.2019 15:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Персональной выставка Николая Мищенко откроется 26 сентября
Фото из открытых источников

За многолетнюю творческую деятельность Николай Евгеньевич Мищенко не только обращался к различным жанрам и техникам изобразительного искусства, но и создал свой неповторимый стиль. Живописные и акварельные работы художника широко известны не только в родной Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Кроме того, значительное место в деятельности Николая Мищенко занимает и пленэрная работа. За последние 15 лет он был организатором и участником многих международных пленэров, посвященных памяти классиков пейзажного искусства В. Бялыницкого-Бирули, В. Цвирко, В. Сидорова.


Персональной выставка Николая Мищенко откроется 26 сентября
 

Работая в непосредственном контакте с природой, живописец мастерски улавливает и передает на полотне едва заметные оттенки и полутона, которые в обыденной жизни мы и не замечаем. Из-под кисти художника на холсте рождаются нежная зелень весны, запах летнего луга, огненно-рыжий окрас осени, серебристость зимы. Свои субъективные представления мастер облекает в «эмоциональную» активность природы и создает реалистичные, простые, четко выстроенные композиции.

В экспозиции будет представлено около 40 живописных работ, созданных художником за последние 15 лет. Представленная в Национальном художественном музее Республики Беларусь выставка работ Николая Мищенко – его творческий путь, свидетельствующий о безграничной увлеченности и преданности мастера своему ремеслу.

Выставка будет работать с 26 сентября по 27 октября 2019 года.

 
 
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26 сентября 2019 г. в 17.00 в Национальном художественном музее Республики Беларусь состоится открытие персональной выставки Николая Мищенко «Дорогою творчества»,...
 
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