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Cinemascope закрыли. Что теперь смотреть в малом зале «Ракеты»

23.09.2019 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале сентября мы писали, что проект Cinemascope, где можно было посмотреть шедевры кино в оригинале, прекращает работу в «Ракете». Узнали, чем дальше будет жить малый зал кинотеатра.


Если вам надоели банальные фильмы, снятые как под копирку, или вы любите кино, от понимания которого взрывается мозг, тогда вам нужно в кинотеатр «Ракета». Это грамотный баланс между актуальным независимым кино, короткометражками и лентами, не дошедшими до широкого проката, дебютами молодых режиссеров и фестивальными показами. И это не говоря о голливудских новинках. В октябре кинотеатр приглашает зрителей в обновленный VIP-зал на удобные кресла-мешки, которые есть только в двух кинотеатрах Минска.

Уже 1 октября «Ракета» предлагает пересмотреть нашумевший социально-сатирический хоррор «Паразиты», взявший Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля в мае 2019 года. Это фильм о классовых противоречиях с ироничной и злобной социальной сатирой в нестандартной оболочке триллера.

В ночь с 12 на 13 октября в рамках проекта «Ночь пожирателей аниме» будет показана порция анимации от японских мультипликаторов: «Промар», «Код Гиас: Лелуш Воскресший», «Мобильный воин Гандам: Нарратив». Ленты будут идти всю ночь в режиме нон-стоп.

Для пытливых киноманов и тех, кому заходят фильмы в стилистике «Суспирии» Дарио Ардженто и хорроры 70-х в целом, 7 и 13 октября будет показан атмосферный комедийный ужастик «Маленькое красное платье». Шокирующее начало огромным комом несправедливой трагедии обрушится 5 и 13 октября на зрителя в фильме «Материнский инстинкт». Организаторы не забыли подготовить для зрителей альтернативный взгляд на классику по мотивам шекспировской трагедии в исторической мелодраме «Офелия». Для любителей смотреть кино ночью каждую субботу в 23.00 продолжат проходить ночные сеансы с новинками мирового и российского проката. А с 31 октября в прокат выйдет самый эротический фильм года «Верность».

Билеты будут продаваться в кассах кинотеатра и онлайн. Стоимость будет такая же, как и на обычные сеансы в «Ракете» — от 5 рублей. Только за «Ночь пожирателей аниме» придется заплатить 15 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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В начале сентября мы писали, что проект Cinemascope, где можно было посмотреть шедевры кино в оригинале, прекращает работу в «Ракете». Узнали, чем дальше будет жить малый...
 
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