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Под Могилевом микроавтобус выехал на встречку и столкнулся с Opel - а тот отбросило на женщину на обочине

23.09.2019 15:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 22 сентября в Могилевском районе около деревни Князевка столкнулись микроавтобус и Opel. От удара легковушку выбросило на обочину — прямо на женщину, которая катила велосипед. Она в больнице, сообщает милиция.


ДТП произошло в 07.30. За рулем микроавтобуса Ford Transit был 29-летний житель Гомельского района. Он отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel.

После столкновения Opel выехал на обочину, где сбил 51-летнюю могилевчанку. Женщина получила травмы.


 
 
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