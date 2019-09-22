Под Могилевом микроавтобус выехал на встречку и столкнулся с Opel - а тот отбросило на женщину на обочине

Источник материала: Tut.by

Утром 22 сентября в Могилевском районе около деревни Князевка столкнулись микроавтобус и Opel. От удара легковушку выбросило на обочину — прямо на женщину, которая катила велосипед. Она в больнице, сообщает милиция.





ДТП произошло в 07.30. За рулем микроавтобуса Ford Transit был 29-летний житель Гомельского района. Он отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel.

После столкновения Opel выехал на обочину, где сбил 51-летнюю могилевчанку. Женщина получила травмы.



