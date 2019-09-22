С 23 сентября на Кобринщине стартует акция «Молодежь за безопасность»

Источник материала: Кобринский вестник

Сделать мир вокруг себя интересным, а главное – безопасным. Под такой общей идеей объединятся юные спасатели-пожарные в рамках республиканской акции МЧС «Молодёжь за безопасность».





С 23 сентября по 15 октября в республике пройдет акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню образования Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных.

Во время первого этапа акции юные спасатели совместно с работниками МЧС, заручившись поддержкой общественных организаций и представителей трудовых коллективов, начнут посещать многодетные семьи, ветеранов Великой Отечественной войны, одиноко проживающих пожилых людей для оказания шефской благотворительной помощи. Молодежный трудовой десант окажет посильную помощь в заготовке дров, уборке жилых помещений, придомовой территории, установке автономных пожарных извещателей. Завершением этого этапа акции станут массовые профилактические мероприятия, которые пройдут 1 октября в Международный день пожилых людей в формате «Ярмарок безопасности» и конкурсов «СуперСтар».

Со 2 по 9 октября члены БМООСП вместе со спасателями побывают в общеобразовательных учреждениях района с развлекательно-обучающей программой: проведут викторины, конкурсы, расскажут о деятельности БМООСП, проведут презентацию журнала «Юный спасатель».

С 10 по 15 октября юные спасатели-пожарные проведут широкомасштабные мероприятия на открытых площадках или в местах массового пребывания людей, где вместе с работниками учреждений культуры будут дарить зрителям творческие номера художественной самодеятельности, проведут конкурсы, викторины и многое другое.

Кобринский РОЧС.