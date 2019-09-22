Здесь приметы не работают…

Источник материала: Кобринский вестник

Думал ли Дмитрий Ковалевич, выпускник СШ №9 г. Кобрина, техник-технолог по специальности, о том, что посвятит свою жизнь спасению людей? Наверное, нет. Но когда вчерашний десантник в 2015 году пришел в Кобринский РОЧС и окончил курсы подготовки старшего пожарного, понял, что это дело его жизни.





Привыкать к физическим нагрузкам и дежурствам Дмитрию не пришлось. Служба в армии закалила не только тело, но и воспитала боевой дух. Многое перенял у старших коллег. Они поддерживали новичка, и Дмитрий быстро освоился. Легко и интересно давалась учеба, отработка алгоритма выполнения пожарно-тактических работ.

Свой первый боевой выезд он помнит, как сейчас. В спокойном режиме пожарные занимались обслуживанием автомобилей, тренировались, как вдруг прозвучала сирена. Меньше минуты – и огнеборцы уже мчались на вызов. Страха у Дмитрия не было, лишь волнение. Тушение хозпостройки в черте города прошло быстро и слаженно. Тот выезд показал Дмитрию, что рядом с ним опытные, верные товарищи, готовые в любой ситуации подставить ему плечо.

– Очень ответственная работа в диспетчерской, – делится Дмитрий Ковалевич первым опытом. – Там ты один на один с человеком, который не всегда в силу обстоятельств может объяснить чрезвычайную ситуацию, а тебе нужно быстро среагировать.

Молодому пожарному тяжело вспоминать случаи, в которых погибли люди.

Обучался Дмитрий Ковалевич и спасению на воде. К счастью, применить полученные знания на практике не приходилось.

– Мы всегда стараемся помочь, расстраиваемся, если не в наших силах это сделать, — замечает спасатель.

В приметы Дмитрий не верит.

– Дело не в них. Дело в халатности человека, его пренебрежении элементарными правилами безопасности.

Родители к работе сына привыкли, а потому лишними расспросами не донимают. Знают, как нелегка профессия пожарного.

Ксения АЛИЗАР.

Проверка укомплектованности боевой машины.

ФОТО: КСЕНИЯ АЛИЗАР.