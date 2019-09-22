Диалог с молодежью

Источник материала: Кобринский вестник

Брестский областной форум журналистов «Слово молодых» прошел на базе РУП РТЦ «Телерадиокомпания «Брест» 10 сентября. Со всех регионов Брестчины на него собрались корреспонденты, которые активно взаимодействуют с молодежью.





Директор телерадиокомпании «Брест» Лариса Добродомова провела для журналистов экскурсию по зданию, рассказала, как строится работа на телевидении. Участники форума побывали на съемочных площадках, увидели, как монтируется телепередача, ознакомились с техническим оснащением.

Продолжилась встреча открытым диалогом с участием начальника отдела по делам молодежи Брестского облисполкома Игоря Саюка и первого секретаря Брестского областного комитета ОО «БРСМ» Юрия Сегенюка.

В ходе беседы журналисты поделились существующими проблемами, внесли предложения по улучшению работы как районных комитетов ОО «БРСМ», так и областного комитета.

– Недаром говорят, что СМИ – четвертая власть, – сказал Юрий Сегенюк. – Журналисты видят нашу работу изнутри и как никто знают, где нужно доработать, какие показатели улучшить. Но самое главное, они общаются с молодежью и знают ее потребности, и если мы будем тесно сотрудничать, то сможем сделать работу комитетов максимально интересной и полезной для молодых людей.

Юрий Сергеевич поблагодарил представителей СМИ за их инициативу и сотрудничество и наградил почетными грамотами и сувенирными кружками, в числе награждённых была и корреспондент «Кобрынскага вестніка” Ксения Ализар.

Инна ШУСТОВИЧ.

ФОТО: Инна Шустович.