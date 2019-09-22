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Родителям необходимо осуществлять контроль за своими детьми, и малолетних детей по возможности сопровождать на улице

23.09.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С начала 2019 года на территории города Бреста в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 18 детей, из которых 17 получили травмы различной степени тяжести, 1 ребенок погиб. В связи с этим является актуальным вопрос соблюдения правил дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Родителям необходимо осуществлять контроль за своими детьми, и малолетних детей по возможности сопровождать на улице

Немаловажным для детей является пример поведения на дорогах взрослых, особенно родителей, которые зачастую сами нарушают правила дорожного движения и позволяют делать это детям, например, перебегать проезжую часть, переходить проезжую часть в неустановленном месте, переезжать пешеходный переход, не спешившись, на велосипедах, самокатах, где это запрещено. В таких случаях при возникновении опасности на дороге ребенок просто не может вовремя остановиться, что может привести к трагическим последствиям как для водителя, так и для ребенка.

Одной из проблем в текущем году является также травмирование детей в результате наезда на них велосипедистов, как взрослых, так и несовершеннолетних, на пешеходных улицах и тротуарах. Особенно это опасно, если жертвой такого наезда является совсем маленький ребенок. В связи с этим хочется обратить внимание граждан на то, что за причинение вреда здоровью законом установлена ответственность вплоть до уголовной в зависимости от степени тяжести причиненных телесных повреждений.

Также законом предусмотрена возможность взыскания с виновного лица материального ущерба и морального вреда.

Родителям необходимо осуществлять контроль за своими детьми, и малолетних детей по возможности сопровождать на улице.

Старший помощник прокурора города Бреста 
младший советник юстиции Т.В. Литвичнук

 
Теги: Брест
 
 
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  С начала 2019 года на территории города Бреста в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 18 детей, из которых 17 получили травмы различной степени тяжести, 1...
 
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