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Два инкассаторских авто разворачивались одновременно, водитель зазевался и попал в ДТП
23.09.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вероятно, водители инкассаторских автомобилей заслонили обзор водителю, который остановился, а в это время задний не предугадал этот маневр и столкнулся.
В принципе - ничего этакого, никто не пострадал, лишь слегка помяты бампера, вероятно.
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Но это хорошая иллюстрация того, что неожиданные действия одного участника дорожного движения могут быть неверно расценены другим. Будьте внимательны!
К слову, из-за происшествия был довольно долго затруднён проезд со стороны Я,Купалы по Пионерской.
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