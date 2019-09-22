Два инкассаторских авто разворачивались одновременно, водитель зазевался и попал в ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

Вероятно, водители инкассаторских автомобилей заслонили обзор водителю, который остановился, а в это время задний не предугадал этот маневр и столкнулся.





В принципе - ничего этакого, никто не пострадал, лишь слегка помяты бампера, вероятно.

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Но это хорошая иллюстрация того, что неожиданные действия одного участника дорожного движения могут быть неверно расценены другим. Будьте внимательны!





К слову, из-за происшествия был довольно долго затруднён проезд со стороны Я,Купалы по Пионерской.